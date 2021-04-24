CDC'den, hamile kadınlara koronavirüs aşısı yaptırın tavsiyesi

Binlerce hamile kadının verilerinin incelenmesinin ardından güvenlikle ilgili bir endişeye rastlanmadığı kaydedildi.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs aşılarının hamile kadınlar için güvenli göründüğü sonucuna ulaşıldı.

Ön bulguları New England Journal of Medicine’de yayınlanan çalışmada, hamileyken Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı yaptıran 35 binden fazla ABD'li kadından elde edilen veriler incelendi.

HAMİLE KADINLARLA İLGİLİ KORONA AŞISI ÇALIŞMASI

CDC Direktörü Rochelle Walensky, konuyla ilgili açıklamasında, "Üçüncü 3 aylık dönemde aşılanan kişiler veya bebekleri için güvenlik endişeleri gözlenmedi." dedi.

Sonuçlara işaret eden Walensky, "CDC, bu nedenle hamilelerin koronavirüs aşısı yaptırmasını öneriyor." ifadesini kullandı.

AŞININ YAN ETKİLERİ

Araştırmacılar, ABD genelinde aşı yaptıran hamilelerle ilgili 14 Aralık ile 28 Şubat arasındaki verileri inceledi.

Hamilelerin, enjeksiyon bölgesinde, hamile olmayanlara göre daha sık ağrı bildirdiği, ancak baş ağrısı, titreme, kas ağrısı ve ateş gibi belirtilerin daha düşük seyrettiği kaydedildi.

"Ön bulgular, mRNA temelli koronavirüs aşıları olan hamileler arasında bariz güvenlik sinyalleri göstermedi." açıklaması yapıldı.