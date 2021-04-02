Çene Hattını Yeniden Biçimlendiren Uygulamalar; Botoks ve Jawline Dolgusu

Daha yumuşak, oval bir çene hattı yaratmak ya da yıllarla beraber silikleşmiş, küçülmüş bir çeneyi yeniden şekillendirmek…

Botoks ve dolgu uygulamaları yüzün alt kısmında daha dengeli bir görünüm yaratmak mümkün.

Medikal ve Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş “Daha çekici, daha güzel görünmek isteyen ama aynadaki yansımalarından bir türlü hoşnut olmayan, ama sorunun ne olduğunu tespit edemeyen pek çok hastamda problem yüzün alt kısmı, yani çene hattıdır,” diyor. “Daha dengeli bir yüz yaratmak, çene hattını yeniden biçimlendirmekte elimizde iki etkili silah var jawline dolgusu olarak bilinen uygulama ve botoks. Bu tedavilerden birini ya da her ikisini kullanarak yüzde gerçekten büyük bir fark yaratmak mümkün oluyor.”

Jawline Dolgu Hakkında

Dr. Mustafa Karataş, jawline dolgunun giderek daha popüler olduğunu ve bu uygulamadan faydalanan hastaların sayısında önemli bir artış olduğunu söylüyor. “Bu dolgu uygulaması bir kulaktan diğer kulağa kadar tüm çene hattını kapsar ve sadece bu hattı şekillendirmek için geliştirilmiş özel bir dolgu maddesi kullanılır. Bu dolgunun kalıcılığı ortalama bir –bir buçuk senedir. ”

Peki jawline dolgudan kimler fayda sağlayabilir?

“Boynunuzun üst kısmında sarkıklık varsa jawline dolgu ile bu bölgede lift etkisi yaratmak mümkün. Çene kemiği vücuttaki tüm kemikler gibi zamanla küçülür ve yüzü eskisi kadar desteklemez olur.”

“Gıdınız varsa bunun tek sorumlusu fazla yağ dokusu olmayabilir. Çene kemiği alt yüzü desteklemediğinde de gıdı sorunu ortaya çıkar. Jawline dolgu ile hem bu görünüm yok edilebilir.”

“Bazen çene hattının belirgin olmaması yüzde dengesiz bir görünüm yaratır. Bazen de bu sorun yaşla beraber ortaya çıkar. Jawline dolgu ile belirgin ve güçlü bir çene hattı yaratılabilir, bu da yüze daha çekici, daha genç bir görünüm verir. ”

Botoks İle Yumuşak Bir Çene Hattı

Dr. Mustafa Karataş yüzün alt kısmında uygulanan ve doğru hastaya yapıldığında çok daha feminen ve çekici bir görünüm yaratan bir uygulamadan daha bahsediyor: Masseter botoksu. “Masseter kası çiğneme kasıdır. Bu kas genetik olarak ya da yiyecekleri çok güçlü çiğnemek, çok sert şeyler yemek veya gece uyurken çeneyi sıkmak gibi nedenler yüzünden fazla gelişebilir.”

Masseter kasının fazla güçlü olduğu durumlar özellikle kadınlarda estetik bir soruna dönüşebiliyor. “Kadın güzelliğinin belirleyici faktörlerinden biri çeneye doğru incelen, V formundaki yüz şeklidir. Masseter kası geliştiğinde ise yüzün alt kısmında, özellikle de yanakların altından başlayarak tüm çene hattının fazla belirginleşmesine, yüzün alt kısmının geniş görünmesine neden oluyor.

Dr. Mustafa Karataş, çene botoksu ya da masseter botoksu ile bu kasın aktivitesini azaltarak yüzde çok daha zarif ve yumuşak bir ifade yaratmanın mümkün olduğunu söylüyor. “Böylece yüz daha oval, daha kadınsı bir görünüme kavuşuyor. Masseter botoksu kalıcılığı da aynı diğer botoks uygulamaları gibi 4-5 ay kadar devam ediyor.”

Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

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