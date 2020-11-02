Cennet hurmasının faydaları nelerdir? Cennet hurması nasıl tüketilir?

Cennet hurması diğer bilinen isimleriyle Trabzon hurması ya da taze hurma meyvesinin sağlık açısından birçok yararı bulunur ve vitamin deposudur. Cennet hurması hakkında merak edilenler...

Cennet hurması ülkemizde başta Karadeniz bölgesi olmak üzere birçok bölgede kolaylıkla yetişen çok yararlı bir meyvedir. Turuncu renklidir, meyve olgunlaştıkça tadı da güzelleşir.

CENNET HURMASI NEDİR?

Ana vatanı Japonya ve Çin olan Trabzon hurması A vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bunun yanı sıra C vitamini, tiamin, B vitamini, ribollavin ve protein kaynağıdır.

Alternatif tıpta doğal ilaç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. İçerisinde bol miktarda fruktoz ve sakkaroz bulunur. Ülkemize 1920 yıllarında gelen Trabzon hurması ilk olarak Hatay'da yetiştirilmeye başlandı.

CENNET HURMASI FAYDALARI NELERDİR?

Cennet hurması iyi bir C vitamini kaynağıdır. Enfeksiyonlara karşı vücudu korur ve kış hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Lifli bir besindir, bu sayede sindirim sistemi için oldukça değerlidir. Kabızlığı önler ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Cennet hurması antioksidan kaynağıdır. Likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi vücudun direncini arttıran vitaminleri içerir.

Meyvenin yağ içeriği düşüktür ve bu sebeple kalorisi de oldukça düşük bir meyvedir. Diyet menülerinde yerini alan cennet hurması metabolizmayı hızlandırır ve düzenli tüketildiğinde ayda 5 kilo verdirdiği söylenir. Cennet hurması yiyerek tatlı isteğinizi ortadan kaldırabilir ve metabolizma hızınızı yükseltebilirsiniz.

Antioksidan olması sebebiyle göz sağlığını da korumaya yardımcıdır.

Bakır, fosfor, potasyum ve mangan içerir. Bu sayede bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücudun savunma mekanizmasının çalışmasına yardımcı olur.

CENNET HURMASI NASIL YENİLİR?

Pazarlarda,marketlerde ve manavlarda aldığımız bu meyveyi elma gibi tüketmenin bir sakıncası yoktur. Bu meyveyi kurutarak veya marmelatını yaparak da tüketilebilir. Bol su tüketilmesinde fayda var.