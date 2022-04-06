Koronavirüsün başlangıcından bu yana yoğun bakımda yatan hasta sayısındaki düşüşe dikkat çeken Prof. Dr. Oktay, yoğun bakımda yatan bir koronavirüs hastasının kaldığını söyledi.

Koronavirüsün başlangıcından bu yana dolan yoğun bakımlar, aşılamanın artmasıyla boşalmaya başladı.

Hastaneye yatışlar azalırken, yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki koronnavirüs yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini söyledi.

Prof. Dr. Demirkıran, “Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Kovid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor.” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YIL BÜTÜN YATAKLAR DOLU, HATTA EK YOĞUN BAKIM AÇILMIŞTI”

Kendi kliniklerinde, bir tane kritik durumda koronavirüs hastası kaldığına işaret eden Prof. Dr. Demirkıran, geçen yıl bu aylarda yoğun bakımlardaki hasta sayılarında ciddi bir artış görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibariyle kalan sadece bir Kovid-19 kritik hastamız var.

Cerrahpaşa’da, yoğun bakımda bir koronavirüs hastası kaldı ViDEO



“NORMAL YOĞUN BAKIMLARA DOĞRU GEÇİŞLER OLDUĞUNU ÖĞRENİYORUZ”

Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ülke genelinde yoğun bakımlardan ulaşan sonuçlar da gerçekten ciddi anlamda düşüşü gösteriyor. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar. Biz çok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara doğru geçişler olduğunu öğreniyoruz.”





“AŞILAMADA ORAN ARTTIKÇA, HASTALARIN AZALMASI DA SAĞLANDI”

Prof. Dr. Demirkıran, ağır hasta sayılarındaki azalmanın en önemli nedeninin aşılama politikası olduğunu belirterek açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı'nın aşılama politikasını iyi bir şekilde yürütmüş olması, bize bu konuda çok ciddi yarar sağladı. Tedavilerdeki gelişmeler açısından ise ne iyi gelir diye düşünerek yaptığımız tedaviler oldu baştan beri, bütün dünyada da aynı şekilde gerçekleşti bu. Çok değişen bir durum olmadı. O yüzden aşılama çok önemliydi. Aşılamada oran arttıkça Kovid-19 hastalarının azalması da sağlandı. Şu anda vaka sayıları hala devam ediyor ama kritik noktaya gelmeleri daha düşük oranda artık. Aşılanması gereken yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar da (hatırlatma) aşılamalarını tamamladıkça ve buna özen gösterdikçe, sayılar beklendiği üzere aşağıya düşüyor.”

“BOŞ GÖRDÜĞÜNÜZ YATAKLAR, BUGÜN İTİBARIYLA DİĞER HASTALARLA DOLACAK”

Prof. Dr. Demirkıran, artık koronavirüs hastalarının yerini, bekleyen planlı ameliyatlar sonrası hastalar ile son dönemde artan travma vakalarının doldurmaya başladığını söyledi. Demirkıran, “Dünyada da böyle oldu. Elektif dediğimiz planlı ameliyatlar ertelendi. Onlar beklemeye alındı. Acil hastalar dışında yoğun bakıma yatışlar durduruldu bir süre. Eve kapanma döneminde dışarı çıkışlar, hareketlilik azaldığı için, trafik kazaları bile azaldı ve onların yoğun bakım ihtiyacı da azalmış oldu. Biz de diğer hastanelerde olduğu gibi bir bölümümüzü Kovid dışı hastalara, bir bölümü de Kovid hastalarına ayırmıştık. Kovid dışı yoğun bakımımız yüzde 100 oranında doluluğa ulaştı. İhtiyacı olan hastalarımızı normal yoğun bakıma alabilmek için de Kovid azalmasından da yararlanarak tekrar bu ünitemizi de normal yoğun bakıma çeviriyoruz. Şu anda bu boş gördüğünüz yataklar, bugün itibarıyla diğer hastalarla dolacak.





“YOĞUN BAKIMLARIN YATAK SORUNU, HİÇ BİTMEYEN BİR SORUN”

Şu anda (ameliyat için) sırada bekleyen 8 hastamız, biraz sonra bu yataklara gelmiş olacak. Kovid için ise daha küçük bir yoğun bakım ünitesini aktif tutacağız. Hastalar oldukça, orada bakmaya devam edeceğiz. Çok ilerlememiş kanser hastaları beklemeye alınmıştı pandemi döneminde. Şimdi onların operasyonları gerçekleşecek. Ayrıca çeşitli hastalıkları olan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı doğabilecek kritik durumdaki hastalar var. Pandemi hastaları bitmeye başladıkça, travma hastaları, kafa travmaları, trafik kazası, yaygın vücut travmaları gibi hastalar artmaya başladı. Pandemide yoğun bakımda olmayan bu hastaları tekrar yatırmaya başladık. Yoğun bakımların yatak sorunu, hiç bitmeyen bir sorun. Bunu ancak yaşayanlar bilir ve yoğun bakımın önemine dair pandemiden önce belki de bu kadar farkındalık yoktu. Pandemi, yoğun bakımın öneminin ortaya çıkmasını sağladı." şeklinde konuştu.