Cevizi bir gece suda bekletip suyunu içerseniz...

Kalp, kanser hastalıkları ve kilo kontrolü gibi birçok alanda fayda sağlayan ceviz, suda bekletildiğinde kolesterolü düşürüp, kabızlığın giderilmesine yardımcı oluyor.

Masamızdan eksik etmememiz gereken besinlerden birisi olan ceviz, çağımızın en büyük ve sıkıntılı hastalığı olan kansere iyi geliyor. Günde sadece iki avuç ceviz yemek bile, kanser hastalıklarını yok etmeye yardımcı oluyor.

Metabolizmayı güçlendiren ve bağışıklık sistemi üzerinden oldukça olumlu etkileri olan ceviz; lifler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir.

Ciltteki lekelere iyi gelen ve parlaklık veren ceviz, bağışıklık sistemini temizlediği için, ciltte sivilce oluşumun önüne geçer.

Ayrıca kan akışını düzenleyen ceviz, uyku sorunu yaşayanlara ve daha rahat bir uyku çekmek isteyenlere destek oluyor. Rahat bir uyku çeken bireyler, ciltte yaşanan kırışıklıkların önüne geçebiliyor.

Bunama ve epilepsi gibi hastalıklara iyi gelen ceviz, hafıza kaybı sorunlarını yok etmeye yardımcı oluyor. Her gün bir avuç ceviz yemek, zihni güçlendiriyor.

Özellikle okula giden çocuklara bolca ceviz yedirmek onların zekasına olumlu katkı yapacağı gibi hafızalarının güçlenmesini sağlayacak.

Bu altın değerindeki faydaları ile öne çıkan cevizi suda bekletmek ve sabahına tüketmek, kabızlık başta olmak üzere yine birçok sorunu yok edecektir.

CEVİZİ SUDA BEKLETMENİN FAYDALARI

Bir avuç cevizi suda bekletip, suyunu içerseniz; regl ağrılarının önüne geçebilirsiniz. Özellikle hamile kadınların bu uygulamayı yapması önerilir.

Hamile olanların gereksiz kilo almasını engelleyen ceviz suyu, emizren annelerde ise vitaminlerin süt yoluyla bebeğe geçmesini sağlıyor.

Beyin fonksiyonlarını güçlendiren ceviz suyu, vücudun yağ yakmasını hızlandırıyor. Kilo vermeye çalışanların her gün bir bardak ceviz suyu içmesi, metabolizmanın daha hızlı çalışmasını katkı sağlıyor.

Troit değerlerini düzenleyen cevizli su aynı zamanda tırnakları güçlendirerek, kırılmasının önüne geçiyor.

CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ

Enerji: 200 kalori

- Karbonhidrat: 3,89 gram (g)

- Şeker: 1 g - Fiber: 2g

- Protein: 5 g - Yağ: 20 g

- Kalsiyum: 20 miligram (mg)

- Demir: 0.72 mg

- Sodyum: 0 mg

Ceviz ayrıca;