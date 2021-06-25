Çevresel faktörler katarakt hastalığında büyük rol oynuyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinan Göker, çevresel faktörlerin katarakt hastalığının 30’lu yaşlara inmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Genellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan göz kusurlarından biri olarak bilinen katarakt, günümüzde çocukluk yaşına kadar inmiş durumda. Bebeklik döneminde başlayan bu hastalığın erken yaşlardaki tedavisi daha kesin sonuçlar veriyor. İlerleyen yaşlarda ise cerrahi müdahale ile sorun gideriliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinan Göker, hastalığın son zamanlarda genç yaşlara düşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

“GÖZ İÇİ LENSLER YAŞAMI KOLAYLAŞTIRIYOR”

Katarakt hastalığının daha çok 70’li yaşlarda görülmesi gerektiğine dikkat çeken Göker, “Bu hastalık 50 yaşlara kadar indi. 50 yaşlarda ortalama herkeste katarakt görmeye başladık hatta 40’lı ve 30’lu yaşlarda dahi birçok hasta katarakt rahatsızlığından dolayı gelmeye başladı. Kataraktın daha erken görülmeye başlanmasının sebebi çok net olarak yapılmış araştırmalar olmasa da büyük bir ihtimalle çevresel faktörler. Hava kirliliği, alınan gıdaların içindeki toksinler, suni gübreler, hormonlar yani ortalama insan kanında olmaması gereken 130 - 140 kalem madde dolaşıyor. Dolayısıyla bunlar bir sürü dokuyu etkilediği gibi göz merceğini de etkiliyor. Katarakt perdesi olunca hastanın görmesi bulanıyor.” dedi.

Katarakt rahatsızlığının ameliyat veya cerrahi bir müdahale dışında tedavisinin olmadığını belirten, Göker, “Katarakt ameliyatı miyop tedavilerinde yapılan lazer gibi değil. Lazer tedavisi gözün kornea tabakasına yapılıyor gözü kaybetme riski yok. Fakat katarakt ameliyatında bir göz içi ameliyatıdır. Gözün içine girildiğinde hassas bir organ olduğu için çok az bir ihtimalle de olsa görme kaybı ya da ciddi görme kaybı riskleri var. Ancak çok deneyimli bir doktor tarafından yapıldığında dikkatli bir şekilde iyi malzemeler ve lensler kullanıldığında bu ihtimaller yok denecek kadar az diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİ SIRASINDA AĞRI OLMUYOR”

Göz içi lenslerini dünyada çıktığından bu yana tedavide uyguladığını sözlerine ekleyen Göker, “Son birkaç senede Türkiye’de de bunlar popüler hale geldi. Birde bunlara şuan akıllı lens denmeye başladı. Bunların en önemli özelliği yaşamı çok kolaylaştırıyor yakın problemini gideriyor. Dolayısıyla bu akıllı lens ameliyatlarından sonra çok odaklı göz içi lens takılan kişiler yakını görmeye başlıyorlar. Bu ameliyattan sonra hastalarımız yakını gözlüksüz ilaç prospektüslerini görür hale getirebiliyoruz. Ayrıca uzakta da bir göz bozukluğu varsa ameliyatta bu ikisini birden düzeltebiliyoruz. Bu şekilde kişi ömrünün sonuna kadar göz numaraları bozulmadan yaşayabiliyorlar ve katarakt olayı da bir daha tekrar etmiyor.” diyerek sözlerine ekledi.

“OKUL ÖNCESİ GÖZ KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN”

Son olarak özellikle çocukların ilkokula başlamadan önce mutlaka bir göz kontrolü yapılması gerekli olduğunu belirten Göker, “Ayrıca ilkokula başladıklarından sonrada bir kontrol yapılması da mutlaka gerekli. Çünkü gözde bir problem olduğu takdirde görme tembelliği gelişebiliyor. Görme tembelliği de maalesef çok erken bir yaşta tedavi edilmesi gereken bir durum. Çok özel bir tembellik tedavisi var onunla görmeyi 30 40 puan arttırabiliyoruz ama bunu erken yaşta yapmamız gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.