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    Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

    Cezayir, ülkeye giriş-çıkışlarda ve halka açık etkinliklere katılım için aşı pasaportu uygulaması başlatıyor.
    • AA
    • 09.12.2021 - 23:53
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    Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

    Cezayir'de Bilim Kurulunun salgınla ilgili yeni tavsiye kararı Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

    YÜRÜRLÜK TARİHİ HENÜZ BİLİNMİYOR

    Kararla, ülkeye giriş-çıkışlar, spor ve kültürel etkinlikler ile düğün salonlarına girişte aşı pasaportunun ibraz edilmesi şartı getirildi.

    Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı.

    Cezayir de aşı pasaportu zorunlu oluyor #1

    HAVA VE DENİZ LİMANLARINDA AŞI PASAPORTU ZORUNLU OLACAK

    Yeni kararla, hava ve deniz limanlarında aşı pasaportu uygulamasına geçilecek. Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan kara sınır kapılarında ise bu kararın uygulanmayacağı belirtildi.

    Açıklamada, aşı pasaportu kararının Bilim Kurulu ve sağlık yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda alındığı aktarıldı.

    Cezayir de aşı pasaportu zorunlu oluyor #2

    PANDEMİDE SON DURUM

    Cezayir'de resmi verilere göre, bugüne kadar 212 bin 224 kişi virüse yakalanırken, 6 bin 126 kişi hayatını kaybetti, 145 bin 846 kişi ise iyileşti.

    Cezayir de aşı pasaportu zorunlu oluyor #3

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