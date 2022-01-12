Chia tohumunu bir bardak suya atıp sabahları içerseniz...

Özellikle glutensiz olmasıyla öne çıkan chia, salatalarda ve puding şeklinde tüketilebiliyor. Peki chia tohumu nasıl kullanılır, sağlığa faydaları neler? İşte merak edilenler...

Her geçen gün yeni bir zayıflama trendi ortaya çıkıyor.

Şimdi de hızlı kilo verme yöntemi olarak suya chia tohumu ekleme yöntemini görüyoruz.

Beslenme uzmanları, zayıflama çabalarınızı destekleyebileceğini söyledikleri chia tohumlu su nasıl faydalar sağlıyor, yakından bakalım.

SUYA CHİA TOHUMU ATMAK

Su içmek, kilo verme çabalarını desteklemek için harika bir yol olabilir. Zira vücuttaki yağ ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur, böylece yediğimiz ve içtiğimiz şeyleri uygun şekilde işlemek için daha donanımlı oluruz.

TARİFİ

Ancak içtiğiniz suya chia tohumu eklemeniz, kilo verme çabalarınızı potansiyel olarak artırabilir.

300 ml.’lik bir bardak suya 2 yemek kaşığı chia tohumu eklemeniz yeterli. Ardından 3-5 dakika bekleyin. Böylece tohumlu suyu emecek ve içilebilecek hale gelecek.

CHİA TOHUMU FAYDALARI

Tam bir lif deposu olan ve 100 gramında yaklaşık 11 gram fiber(lif) bulunan chia tohumu bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, kabızlık sorununu çözüyor. Bağırsakları temizliyor, detoks özelliği taşıyor.

Yine içerdiği lifler sayesinde kilo kontrolünü sağlıyor, zayıflamaya yardımcı oluyor.

Enerji vererek tatlı krizlerini engelliyor, sıvı içerisinde şişebilen ve jelleşen bir tohum türü olduğundan uzun süre tok tutarak kilo vermenizi sağlıyor.

En yüksek Omega 3 kaynaklarından biri olması sebebiyle beyni koruyor, kanserli hücrelerin oluşumunu engelliyor.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak diyabet hastalığının oluşumunun da önüne geçiyor.

İyi kolesterolü artırırken kötü kolesterolün düşmesini sağlıyor.

Çok güçlü bir antioksidan olduğu için cildin yaşlanmasını geciktiriyor, içindeki bol miktarda kalsiyum ve A vitamini sayesinde diş sağlığına da fayda sağlıyor.

Yine kalsiyum sayesinde kas gelişimine yardımcı oluyor, ilerleyen yaşlardaki kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçiyor.

AŞIRI TÜKETİME DİKKAT

Chia tohumunun bilinen çok büyük zararları bulunmuyor. Ancak fazla miktarda tüketimi gaz problemleri ve midede şişkinlik yaratabildiği için kontrollü tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca bazı ilaçlarla birlikte etkileşime girebildiği için doktora danışmadan kullanılmamasında fayda bulunuyor.