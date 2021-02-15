CHP, Türkiye'deki aşılama sürecinden memnun değil

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin aşılama sürecinde başarısız olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından dev sağlık ordusuyla büyük bir mücadele başlatan Türkiye, dünya ülkelerine salgına karşı verilen mücadelede örnek oldu.

Türkiye'nin başarılı adımları Amerika ve Avrupa basınının dikkatini çekti ve onlarca haber yapıldı.

Türkiye, aşılama sürecinde de dünyaya farkını gösterdi ve hızla aşılama süreci başladı.

Sağlıkçılar evde aşılama hizmetini başlattı, öncelikli meslek grupları ise randevularını alarak hastanelerde aşılarını olmaya başladı.

Süreç başarılı bir şekilde devam ederken CHP'den konuyla ilgili açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, aşılama sürecinde hükümetin başarısız olduğunu söyledi.

"AŞILAMA SÜRECİNDE PATİNAJ YAPIYORLAR"

Öztrak, "1 ayda yapabildikleri aşı sayısı 3 milyon 900 bin. Bu hükümet salgını da yönetemedi. Aşılama sürecinde de patinaj yapıyorlar. Hükümet, insanları bir başına bıraktı." ifadelerini kullandı.

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