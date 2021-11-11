Çift doz BioNTech yaptıranlara üçüncü doz uygulaması başladı

Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu uygulanıyor. Üçüncü dozu yaptıranlar, diğer vatandaşlara çağrıda bulundu.

BioNTech'in koronavirüs aşısından çift doz olanlarla ilgili yeni uygulama hayata geçti.

Aşılamanın üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı.

HATIRLATMA DOZU UYGULAMASI

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18 yaş ve üstündekiler hatırlatma dozlarını oldu.

"HERKESİN ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI OLMASINI İSTİYORUM"

Hatırlatma dozu aşısını yaptıran 24 yaşındaki Sinem Kenger, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Kendi sağlığım, ailemin ve toplumun sağlığı için üçüncü doz aşımı oldum. Herkesin de olmasını istiyorum çünkü toplu alanlarda birlikte vakit geçiriyoruz." dedi.

Kenger, sosyal hayatın devam edebilmesi için herkesin aşı olması gerektiğinin altını çizdi.

"HEM KENDİMİZE HEM DE MİLLETİMİZE FAYDAMIZ OLSUN"

Çift doz aşı olmasının üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen 62 yaşındaki Fevzi Özdemir de "Bilim insanlarının, yetkililerin bizim zararımıza olan bir şeyi isteyeceklerini zannetmiyorum. Onun için de aşımı yaptırdım." diye konuştu.

Özdemir, "Hem kendimize faydamız olsun hem de milletimize, insanlarımıza zararımız olmasın." ifadesini kullandı.