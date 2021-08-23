Çift maske kullanımı 'maskne'yi tetikliyor

Salgın ile hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler, özellikle sıcak havalarda çok sayıda kullanıldıklarında ciltte çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu sorunların başında ise maskne geliyor...

Sıcak ve nemli havalarda maske kullanımı akne, terleme, tahriş ve oluşturduğu yüksek nem nedeniyle ciltte pek çok sorunu da beraberinde getiriyor.

Maske takarken makyaj yapmanın, kapalı ve nemli kalan cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğunu ifade eden Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, bu durumun gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilce oluşumunu kolaylaştırdığını vurguladı.

Özellikle sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla maskelerin ciltteki teri hapsederek akne, gül hastalığı (rozasea), egzama (seboreik dermatit) gibi cilt rahatsızlıklarına neden olabildiğini söyleyen Haşal, "Aynı zamanda maske kullanımına bağlı en sık karşılaşılan cilt sorunu ise ‘maskne’ adıyla bilinen akneler. Çift maske kullanımı ciltte nemli ve havasız ortamı güçlendirerek maskne sorununu artırıyor." dedi.

MASKE KULLANIMINA BAĞLI CİLT PROBLEMLERİNE KARŞI ÖNLEMLER

Günlük cilt bakımı, güneş koruyucu krem ve nemlendirici kullanımının maskeye bağlı cilt sorunlarına karşı alınabilecek önlemlerin başında geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Haşal, fondöten veya pudra gibi kapatıcılar yerine renkli güneş koruyucuların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Salgın nedeniyle kullanılan maskelerin güneşten korumadığını da hatırlatan Haşal, bu süreçte de güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu krem sürülmesi ve kremin emilmesi için sürüldükten yaklaşık bir saat sonra maske takılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle yaz aylarında, güneşten etkilenen cildi korumak için öneriler veren Haşal, cildin her akşam uygun bir temizleme jeli ile yıkanması, ardından nemlendirici krem ile nemlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sabah kalkınca yüzün duru suyla yıkanması ve güneş koruyucu krem sürülmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Haşal, yaz aylarında leke ve lazer tedavilerinden de uzak durulması gerektiği konusunda uyardı. Leke tedavilerinin ciltte soyucu etkisinin cildi güneşe karşı savunmasız bıraktığını söyleyen Haşal, bu durumun lekelenmeyi daha da kolay hale getirebildiğini belirtti.