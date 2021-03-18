Çikolata kisti nedir, tehlikeli midir? Çikolata kisti (Endometriozis) belirtileri nelerdir?

Endometriozis, yada diğer adıyla çikolata kisti kadınlarda çok sık görülen bir rahim hastalığıdır ve tedavi edilmez ise kısırlığa neden olabilir. Bir üreme çağı hastalığı olan çikolata kisti nedir?

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahim boşluğunu dolduran endometrium dokusuna benzer dokuların rahim dışında bulunması durumudur.

En sık belirtisi özellikle adet dönemlerinde artan pelvik ağrı olmakla birlikte, endometriozis hastalarının yaklaşık yüzde 30-50’sinde kısırlık sorunu da bulunmaktadır.

Özellikle üreme çağındaki kadınlarda sıkça görülen çikolata kisti, endişe yaratmaktadır. Peki çikolata kisti belirtileri nelerdir, tehlikeli midir? İşte detaylar..

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

Çikolata kistleri, üreme çağında her 10 kadından 1’inde görülmektedir.

Endometriozis rahim içini döşeyen (endometrium) tabakanın rahim dışı organlarda yerleşmesidir.

Endometriozis en sık %65-70 oranında yumurtalıklarda görülür.

Bunun dışında görüldüğü organlar karın içini döşeyen periton zarı, tüpler, vajina, barsaklar, mesane, üreter, göbek deliği, eski operasyon dikiş bölgeleri, akciğerler, diyafram, spinal kanal, beyin, göz, meme dokusu, kalp, kollar ve eller, dalak olarak bildirilmiştir.

ÇİKOLATA KİSTİ NEDENLERİ

Çikolata kistinin neden olduğu konusunda çeşitli teoriler vardır. Henüz nedeni kesinleşmemiştir. Bunlar;

Endometriozis odağının yumurta üzerinde gelişmesi,

Kist duvarının özellikle hemorajik kistlerinin epitelinin metaplaziye uğraması,

Embriyonik dönemde rahim iç zar hücrelerinin yumurtada da oluşması.

Sık, fazla ve uzun adet görme, erken adet görmeye başlama, geç menopoza girme, beyaz ırk, infertilite, doğuştan rahim anomalileri, ailede endometriozisle etkilenmiş birey olması, yağlı yiyeceklerle beslenme, et tüketimini fazla olması, fazla kafein tüketimi, zayıf ve uzun boy, sarışın ve kumral olmak risk faktörleri arasında sayılmaktadır.

ÇİKOLATA KİSTİ (ENDOMETRİOZİS) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrılı adet görme

Adetle ilgili olmayan geçmeyen kasık ve karın ağrıları,

Karın içi yapışıklıklar,

İlişkide ağrı hissedilmesi

İshal, kabızlık, kramp girmesi,

Büyük tuvalet yaparken ağrı

Kısırlık,

Yumurtalık tümörü,

Ağrılı idrar

Zaman zaman hiç şikayet oluşturmaz ve ameliyat ya da ultrasonografi esnasında görülür.

ÇİKOLATA KİSTİ KISIRLIK YAPAR MI?

Çikolata kisti, çocuk sahibi olamayan kadınlarda %17 oranında görülmektedir. Hastalık, karın boşluğunda inflamasyon oluşturması, tüp ve yumurtalıklarda yapışıklıklara yol açması nedeniyle rahim iç duvarının gebeliğe uygunluğunu bozmakta ve yumurtalık rezervinin azalmasına, dolayısıyla da kısırlığa yol açmaktadır.

Bu hastalık nedeniyle çocuk sahibi olamayan kadınlarda tüp bebek başarı şansı, hastanın yaşı, eşinin sperm durumu ve yumurtalık rezervine bağlı olarak değişmektedir.