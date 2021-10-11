Çikolatanın bilinmeyen 7 faydası

Birçok araştırma, dengeli bir diyetle birlikte tüketilen bitter çikolatanın kalp sağlığını iyileştirmeden yorgunlukla mücadele etmeye kadar birçok faydası olabileceğini gösteriyor.

Çoğu çikolata, yüksek kalori ve şeker içeriği nedeniyle yasak yiyecekler arasında yer alır. Bu nedenle uzmanlar dengeli bir diyet içerisinde ölçülü bir şekilde alınmasını, bileşiminde daha fazla kakao bulunan çikolatanın seçilmesini ve bunun yanında kaliteli bir kakao olmasını önermektedir.

Uzmanlar, sağlıklı diyetler çerçevesinde kakao yüzdesi yüzde 70'in üzerinde olan çikolata tüketimi tavsiye ediyor.

Araştırmalar, çikolata tüketimi olan kişilerde koroner kalp hastalığı, felç veya tip 2 diyabet gibi sorunların daha düşük orana sahip olduğunu gösteriyor. Peki, bilimsel kanıtlara göre tavsiye edilen miktar nedir? Uzmanlar, çikolatanın özelliklerinden maksimum faydayı elde etmek için haftada 2 ila 3 kez 30 gram alınmasını tavsiye ediyor.

Ancak uzmanlar, çikolatanın olumlu sağlık etkilerinin ürünün bileşimine bağlı olduğu konusunda uyarıyor. Çikolata ne kadar çok kakao içerirse, sağlığa daha fazla faydası vardır, bu yüzden bitter çikolatanın faydaları daha fazladır.

ÇİKOLATANIN 7 FAYDASI

Kilo verme diyetinde bile çikolata yemek istiyorsanız, kakao içeriği yüzde 70 olan, şeker oranı düşük bitter çikolatayı tercih etmelisiniz. Maksimum faydayı elde etmek için çikolata seçerken kakao içeriğini dikkate almak önemlidir.

Çikolatanın faydaları arasında şunlar vardır:

Antioksidan Etki

Bitter çikolata polifenoller, flavonoidler (özellikle proantosiyanidin) ve kateşinler gibi antioksidanlar içeren bir besindir. Antioksidanlar, serbest radikalleri etkisiz hale getirdikleri için hücrelerdeki oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olur. Bu antioksidan etki ile çikolata, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak, kolesterol seviyelerini düşürmek ve hipertansiyon semptomlarını iyileştirmek için bir yardımcı olarak kullanılabilir.

Kakaoda bulunan flavanoller gibi bazı fenolik bileşikler, nitrik oksit üretimi nedeniyle damarları genişletir ve tansiyonu düşürür.

Kalbi Sağlıklı Tutar

Çikolatanın koroner kalp hastalığını önlediğini öne süren birkaç çalışma vardır. Çikolata, oleik asit gibi tekli doymamış yağlar ve omega 3 içerdiğinden, belirli kardiyovasküler sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

Beyin Sağlığını Geliştirir

Bazı araştırmalar, bitter çikolata tüketiminin beyne ve kalbe giden kan akışını uyarmaya katkıda bulunduğunu ve bunun da bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırmalara göre çikolatanın, kafeine benzer bir şekilde doğal bir uyarıcı olan teobromin içeriği, terapötik etkilere sahiptir.

Doğal Uyarıcı

Bitter çikolatanın bileşiminde, uyanıklığı, dikkati ve psikomotor performansı artırabilecek bir uyarıcı olan yaklaşık 25-35 mg kafein bulunur. Ayrıca, beyindeki endorfinleri serbest bırakmaktan sorumlu olan ve iyi olma hissi yaratan feniletilamin içerir.

Cilt Sağlığına İyileştirir

Yüksek antioksidan içeriğinin başka bir etkisi daha vardır, çünkü oksidatif stresi azaltmanın yanı sıra daha sağlıklı ve daha nemli bir cildin desteklenmesine yardımcı olur. Güneşin zararlı etkilerini önlemede yararlı bir etkiye sahiptir.

Genel olarak antioksidanlar, güneş ışınları gibi dış etkenlere maruz kaldığında cildin foto yaşlanmasını önler ve yenilenmesini sağlar

Temel Besin Maddeleri İçerir

Bitter çikolatalar, sağlığın geliştirilmesine yardımcı olan temel minerallere sahip bir besindir.

Bitter çikolatanın besin içeriği şu şekildedir:

- Yağ: Yüzde 30

- Protein: Yüzde 6

- Karbonhidrat: Yüzde 61

- Fosfor, magnezyum, potasyum, bakır, kalsiyum ve demir gibi mineraller ve A, B1, B2, B3, C, E, pantotenik asit, tiamin ve riboflavin vitaminler: Yüzde 3

Yorgunluğa Karşı Yardımcı Olur

Bitter çikolata tüketimi, ruh hali ve uykuyu düzenlemekten sorumlu serotonin gibi nörotransmitterlerin etkisini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kakao ayrıca potansiyel sağlık etkileri olan teobromin, triptofan ve potasyum gibi bileşenler içerir.