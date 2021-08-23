Cilde en çok zarar veren 7 besin

Kırışıklıklar, sarkmalar, kızarıklık veya göz altı torbaları gibi cilt problemleri, yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkabiliyor. İşte cilde en çok zarar veren besinler.

Çok az insan yeme alışkanlıklarının doğrudan cilt tipimizle ilgili olduğunun farkındadır. Doğru beslenme, cilt de dahil olmak üzere genel sağlığı destekler.

Sağlıklı cilt için uygun bir diyet, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi makro besinlerin yanı sıra cilt bariyerini sağlıklı tutmaya yardımcı olan vitaminler ve mineraller gibi mikro besinler de gerektirir.

Yaşlandıkça, cilt sıkılığını ve elastikiyetini kaybeder. Hücresel yaşlanmayı geciktirmenin en iyi yolu, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek ve dengeli beslenmektir.

Ancak bazı gıdalar cildimizde kırışıklık, sarkma, kızarıklık veya göz altı torbaları şeklinde yansıyan hasara yol açabilir. Bu nedenle, cildine günlük olarak temizlik ve nemlendirme rutinleri ile bakım yapan, sağlıklı ve güzel kalması için güneşin zararlarından koruyan kişilerden biriyseniz, cildinize zarar verebilecek potansiyelde olan bu besinlerin listesini de göz önünde bulundurmalısınız.

TUZ

Göz altı torbalarınızdan sık sık şikayetçiyseniz, tuz alımınızı önemli ölçüde azaltmalısınız. Göz çevresindeki cilt çok hassas ve incedir ve aşırı tuz alımı bu bölgede şişmeye neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre önerilen günlük tuz alımının günde 5 gram olduğunu unutmayın. Ancak çoğu insan günde ortalama 9 ila 12 gram veya iki katı kadar çok fazla tuz tüketir. Çoğu zaman sorun, düşündüğümüzden daha fazla tuz içeren işlenmiş gıdalardadır.

ALKOL

Sağlığımız için tehlikeleri bir kenara bırakırsak, alkol cildiniz için de oldukça kötüdür. Alkol, cildi susuz ve donuk bıraktığı için cilde çok zararlıdır. Bu, vücudun iyi olanı olmayandan ayırdığı gıdaları metabolize etme sürecinden kaynaklanmaktadır. Bir molekül alkolü metabolize etmek için dokuz molekül suya ihtiyaç olduğunu biliyor muydunuz? Kırışıklıklar, kabarık göz kapakları, kızarık cilt, kaz ayakları ve derin kıvrımlar etkilerinden bazılarıdır. Zarar vermemesinin anahtarı, onu hiç tüketmemektir; unutmayın, küçük miktarlar bile zararlıdır.

KAFEİN

Kahve sabahları uyanmak için harikadır, ancak güzel bir cilt için o kadar da iyi değildir. Yüksek dozlarda (günde dört fincandan fazla) tüketilen kafein, vücut nemini azaltarak vitamin ve mineral kaybına neden olur. Sonuç mu? Daha kuru cilt. Tüketiminizi azaltmaya başlamak istiyorsanız, her zaman kafeinsiz bitki çaylarına yönelin. Unutmayın, gazlı içeceklerin çoğu da kafein içerir.

ŞEKER

Şeker sadece boş kalori almanıza neden olmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizin dokusunu da etkiler. Alın kırışıklıkları, göz altı torbaları, ciltte incelme, sivilce, leke veya parlaklık eksikliği şeker tüketiminin yan etkilerinden bazılarıdır. Amerikan Kalp Derneği'ne göre günde yememiz gereken maksimum şeker miktarı erkekler için 37.5 gram (9 çay kaşığı), kadınlar için 25 gramdır (6 çay kaşığıdır). DSÖ için bir yetişkin günde yaklaşık 12 çay kaşığı şeker alabilir.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Pizzalar, makarnalar ve endüstriyel hamur işleri çok şey içerir. İşlenmiş nişasta, korkunç sivilce görünümünün arkasındaki yüksek glisemik indekse sahip bir bileşendir. Çok fazla sivilce veya siyah noktanız olduğunu fark ederseniz, bunun nedeni çok fazla rafine un tüketmeniz olabilir. En iyi seçim, çavdar ve tam buğday gibi işlenmemiş türlerdir.

İŞLENMİŞ ETLER

Çiftlik hayvanları, yüksek miktarda steroid hormonları ve işlenmiş gıda (örneğin mısır taneleri) tüketir. Soğuk et ve işlenmiş et yediğimiz zaman bunların hepsini de yemiş oluyoruz. Bu bileşikler vücudumuza geçerek hormonal dengesizliklere, cilt iltihabına ve sivilcelere neden olur. Ayrıca, sosis ve salam gibi işlenmiş etlerin neredeyse hiç su veya lif sağlamadığını, bu nedenle sindirilmelerinin çok uzun sürdüğünü ve toksin birikimine neden olduğunu unutmayın.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış yiyecekler genellikle sodyum ve doymuş yağ bakımından yüksektir. Bu nedenle, en kötü yiyeceklerden biri olarak kabul edilirler. Kızarmış yiyecekler sadece kolesterolü yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımını da etkileyerek oksijenin hücrelere düzgün bir şekilde ulaşmasını engeller. Bu, yaşlanmayı hızlandıran, kırışıklıklara ve ince çizgilere yol açan cilt üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.