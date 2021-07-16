Cildi genç tutan 13 yaşlanma karşıtı besin

Cilt hücreleri sürekli yenilenir ve bu yenilemede beslenme önemli bir rol oynar çünkü vücudunuza gerekli besinleri vermezseniz bu süreç iyi yürütülmez. İşte cildin yenilenmesine yardımcı 13 besin.

Güzel ve genç bir cilde sahip olmak büyük ölçüde ne yediğinize bağlıdır. Deri kendini hızlı yenileyen bir organdır. Her 28 günde bir yeni hücreler üretilir ancak gerekli besinler aılnmadığında bu yenilenme iyi gerçekleşmez.

İyi bir diyetin (protein, iyi yağlar, mineraller ve vitaminler açısından zengin) sağlıklı, sıkı, parlak ve nemli bir cildin anahtarı olduğunu doğrulayan birçok çalışma vardır.

Tüm yiyecekler arasında, özellikle cilt için faydalı olan besinler vardır . Bunların ne olduğunu ve cildinizde nasıl etki ettiğini birazdan keşfedeceğiz. Önce aşağıdaki ipuçlarını izleyerek bunlardan nasıl daha iyi yararlanılabileceğine bakalım:

- Tüm besin özelliklerini koruyacak şekilde taze ve organik gıdalar seçmeye çalışın.

- Meyveyi soymayın. Vitaminlerin çoğu kabuğunda yoğunlaşmıştır.

- Vitamin açısından zengin birkaç ürünü birleştirin, çünkü bazı besinler ayrı ayrı birleştirildiğinde daha iyi emilir. Örneğin bir meyve salatası ya da portakal ve havuç suyu güne başlamak için iyi bir seçenektir.

- Yiyecekleri çeşitlendirin. Bu şekilde tam bir besin kaynağı sağlarsınız.

- Yeterli ve dengeli bir diyet cilt sağlığı için esastır. Bu nedenle, günlük olarak 2-3 porsiyon taze meyve, 2-3 porsiyon sebze, tam tahıllar gibi karmaşık karbonhidratlar, cildi temizlemek için bol su (1,5 ile 2 litre arası) ve kaliteli protein alın.

- Güzel bir cilt için belirli gıdaların alımını azaltmak veya bunlardan kaçınmak da çok önemlidir: Bazı minerallerin emilimini azalttığı için çok fazla kahve içmeyin.

- Sıvı tutulmasına neden olduğu için çok fazla tuz kullanmayın.

- Doymuş yağları (soğuk etler, kızarmış yiyecekler, endüstriyel ve önceden pişirilmiş hamur işleri) sınırlayın ve alkol tüketmeyin.

Tüm bu ipuçlarından sonra yaşlanma karşıtı 13 gıdaya göz atalım:

BADEM: ÇATLKLARI ÖNLER

Eski zamanlardan beri besleyici merhemler ve kremler hazırlamak için kullanılan bademlerin cilt sağlığı açısından yararları oldukça iyi biliniyor. Haftada 3 veya 4 kez bir avuç badem yemenin oleik asit içeriği sayesinde cildi içten beslediği biliniyor.

Ayrıca içeriğinde bulunan iyi miktarda E vitamini, yaşlanma karşıtı bir antioksidandır. Badem, içeriğindeki sağlıklı yağlarla cilt tahrişini önler, cildi yumuşatır ve çatlakları önler.

KETEN TOHUMU: DERİNLEMESİNE NEMLENDİRİR

Yoğurtlarınıza düzenli olarak bir çay kaşığı keten tohumu eklerseniz, sadece bağırsak geçişini düzenlemekle kalmayacak, daha yumuşak ve kadifemsi bir cilt de elde edeceksiniz.

Bunun nedeni, bu tohumların çok zengin bir omega 3 yağ kaynağı olmasıdır, bu nedenle kuru cilt durumunda uygundurlar.

Kendinize ev yapımı bir maske yapın: 2 yemek kaşığı keten tohumunu yarım litre suda kaynatın, şişmesine izin verin ve 20 dakika yüzünüze kalın bir tabaka halinde uygulayın.

SOYA: CİLT TONUNU EŞİTLER

Soya, içeriğindeki iyi miktarda kalsiyumla, cildi korumanın anahtarlarından biri olan lipidlerin oluşumuna yardımcı olur.

Soya ayrıca menopozda östrojen seviyelerini koruyan fitohormonlar (izoflavonlar) içerir, bu da kırışıklıkları dolgun ve sıkı hale getirmeye yardımcı olur.

ÜZÜM: MİKRODOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR

Üzümdeki pigmentasyonu kontrol eden kimyasal elementler olan antosiyanositler ciltte kızarıklık meydana gelmesini engeller. Üzümler ayrıca cildi erken yaşlanmaya karşı koruyan enzimleri (sirtuinler) uyarabilen bir antioksidan olan resveratrol içerir.

Üzümler çoğu yaşlanma karşıtı veya kolajen üretimine yardımcı olan tedavide kullanılır. Özellikle kılcal damarlarda dolaşımı iyileştirerek ve hasarları onararak cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Orman meyveleri de kılcal damarları korur.

ISPANAK: ÖLÜ DERİYİ ARINDIRIR

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, tere, marul) ve turpgiller (brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası) vücuttan toksin atımı için çok önemlidir.

Ayrıca beta-karoten (veya provitamin A), B vitaminleri ve iyot gibi mineraller açısından da zengindirler ve sebum düzenleyici etkileri sayesinde ciltte akne oluşumunu önlerler.

Enzimlerin bozulmaması ve özelliklerini kaybetmemeleri için salatada çiğ veya az pişmiş olarak tüketin. Ayruca bunları ezebilir ve maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

YOĞURT: KIRIŞIKLARLA SAVAŞIR

Yoğurtta bulunan süt proteinleri cildinizin daha sıkı ve elastik olmasını sağlar. Doğal yoğurtylar bazı mikroorganizmalar içerir (bifidobacterium bifidus veya Lactobacillus casei imunitass gibi). Bunlar, derideki ölü hücreleri daha iyi temizler ve cildin parlak görünmesini sağlar.

Ev yapımı bir peeling yapın: Cilde uygulanan laktik asit ölü hücreleri yok eder. 1 yoğurdu 2 damla zeytinyağı ve biraz bal ile karıştırıp 30 dakika bekletin.

SARIMSAK: SİĞİL VE MANTARLARI ÖNLER

Sarımsak, soğan veya pırasa gibi bitkiler dolaşımı uyarır ve sıvı tutulmasına karşı savaşır, bu nedenle bunları öğünlerinize eklemelisiniz.

Ovalandığında veya lapa olarak uygulandığında sarımsak, çizikler, yaralar, mantarlar ve yanıklar için iyi bir dezenfektan olmasını sağlayan antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir.

Sarımsak bir damar genişleticidir ve birçok vitamin ve mineral içerir. Zayıf saçlara uygulanabilir. Ayrıca ayaklardaki nasırları yumuşatmak için de kullanılır.

HAVUÇ: RADYASYONDAN KORUR

İşin sırrı karotenlerinde. Vücudun savunmasını artıran ve hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olan provitamin A'nın büyük katkısı sayesinde havuç, antioksidan özelliği en yüksek sebzelerden biridir.

Sarı ve turuncu sebzelerde bulunan bu antioksidanlar, cildin güneşe karşı hassasiyetini azaltır ve melanin oluşumunu aktive eder. Havuç ayrıca tırnakları ve saçları canlandırmaya yardımcı olur.

YAĞLI BALIKLAR: KIZARIKLIKLARI HAFİFLETİR

Keten tohumu gibi sardalya, uskumru, palamut veya somon balığı da yüksek oranda omega 3 yağ asitlerine sahiptir.

Omega 3, cildin nemini koruyan hidrolipidik yapının bir parçası olduğu için gereklidir. Ayrıca kızarıklık, egzama ve dermatiti yatıştırmaya yardımcı olan bir iltihap önleyici etkiye sahiptirler.

Ayrıca yağlı balıklar içerdikleri iyi miktarda protein ile cildin sıkılığını sağlarken bir yandan da zengin çinko içerikleri ile cilt ve saç sağlığını büyük ölçüde artırırlar.

Haftada 2 kez balık tüketmeye çalışın ve daha az toksik atık içerdiğinden küçük balıkları tercih edin.

Ayrıca ceviz de omega 3 açısından zengindir. Ek olarak, kolajen üretimi için gerekli olan bakır ve selenyum içerirler.

GREYFURT: ENFEKSİYONLARI ÖNLER

Var olan en iyi doğal antiseptiklerden (enfeksiyon önleyen) biridir ve harika bir idrar söktürücü ve temizleyicidir, bu nedenle kahvaltıda greyfurt suyu içmek cilt enfeksiyonlarını önlemek ve yağlı cildi düzenlemek için idealdir.

Mantar, siğiller veya egzama üzerine uygulandığında iyileşmelerine yardımcı olur.

NAR: SERBEST RADİKALLERİ YOK EDER

Narlar, antioksidan veya serbest radikal karşıtı etkiye sahip bir grup madde olan polifenoller açısından zengindir.

Nar ayrıca iyi miktarda C vitamini sağlar ve C vitamini açısından portakaldan 3 kat daha zengindir. Bu nedenle hücre yenilenmesini ve kolajen oluşumunu aktive eder, ince çizgileri azaltır, lekeleri hafifletir ve cildi aydınlatır.

Narenciye ve kivi de benzer faydalara sahiptir. Mandalina kabuğunun yağ yakımını destekleyen bir flavonoid (nobiletin) içerdiği bile bulunmuştur. Her zaman sabahları almaya çalışın çünkü size ekstra enerji verirler ve daha parlak bir cilt görünümüne yardımcı olurlar.

YEŞİL ÇAY: TAHRİŞLERİ YATIŞTIRIR

Yeşil çay birçok yönden harika bir içecektir. Florür kaynağıdır, diş çürümesini engeller. Ayrıca polifenoller ve A vitamini açısından zengindir. Antioksidan etkisiyle cilt yaşlanmasına neden olan serbest radikallere karşı vücudu korur.

Ayrıca yeşil çay, yağ yakmaya yardımcı olan doğal bir metabolik güçlendiricidir.

Bir parça pamuğa biraz çaya batırın ve cilde uygulayın. Yeşil çaydaki tanenler cilt yağını yağı düzenler ve tahriş olmuş cildi (kaşıntılı veya kızarmış) yatıştırır.

Ve tein içeriği kılcal dolaşımı uyarır ve göz altındaki torbaların boşaltılmasına yardımcı olur.

DOMATES: TEMİZLER VE SIKILAŞTIRIR

Domatese karakteristik kırmızı rengini veren likopen, en güçlü antioksidanlardan biridir. Cilt yaşlanmasını yavaşlatır. Gerçek bir güneşten koruyucu görevi görür, kolajen üretimini aktive eder, bağışıklığı arttırır ve vücudu toksik maddelerden arındırır.

Kendinize arındırıcı bir maske yapın: Soyulmuş bir domatesi ezin, T bölgesine (alın, burun ve çene) uygulayın, 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.