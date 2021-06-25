Cildiniz için hyaluronik asidin artıları ve eksileri

Özellikle kırışıklıklara karşı kadın ve erkekler arasında yaygın olarak kullanılan hyaluronik asidin çeşitli faydalarını ve dezavantajlarını listeledik.

Hyaluronik asit, yaşlanma karşıtı olduğu bilinen ve özellikle kırışıklıklar ve pürüzsüz bir cilt için oldukça yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Piyasada birçok krem ve kozmetik ürünün içeriğinde kullanılmaktadır.

Son yıllarda daha fazla popülerlik kazanan hyaluronik asit, çeşitli hayvanlardan ve ve ayrıca bakteriyel fermantasyon ile elde edilir. İnsanlarda eklemlerde, kıkırdakta ve deride yoğun olarak bulunur. Vücuttaki toplam hyaluronik asit miktarının üçte biri günlük olarak parçalanır ve yeniden sentezlenir. Parçalanan hyaluronik asidi yerine koymanın farklı yolları vardır ancak yıllar geçtikçe yavaş yavaş yok olur ve 50 yaşına gelindiğinde vücuttaki hyaluronik asidin yarısının yok olduğu tahmin edilmektedir.

Bu yapışkan jel, çoğunlukla ortopedi ve göz cerrahisi alanında binlerce deneme ile bugün tıbbi açıdan en çok araştırılan maddelerden biridir.

HYALURONİK ASİDİN AVANTAJLARI

Hyaluronik asidin cilt üzerindeki amacı cilde daha fazla nem ve hacim kazandırmaktır, bununla birlikte uygulandığı bölgeyi yeniden şekillendirebilir ve iyileştirebilir. Hyaluronik asidin vücuttaki ana işlevleri arasında bağlanma, destek, koruma ve izolasyon bulunur, tendonlarda ve bağlarda bulunur. Vücudun bağ dokusunun, kafa derisi dokusunun ve saç köklerinin bir parçasıdır; bu yüzden nemli bir saç derisini korumak istediğinizde önemli bir işlevi vardır. Ayrıca gözde vitreus adı verilen sıvı neredeyse tamamen hyaluronik asitten oluşur, besin maddelerinin göz içinde taşınmasına yardımcı olur.

Hyaluronik asit uygulaması için en popüler bölge yüzdür, çünkü kaz ayağı, dudak çizgisi kırışıklıkları gibi ciltteki estetik kırışıklıkları mükemmel bir şekilde doldurmayı veya elmacık kemiklerini güçlendirmeyi sağlayabilir.

Bununla birlikte, bize birçok fayda sağlasa da, uzmanlar, çeşitli yan etkilere de yol açabileceğini beliriyor.

En önemli tavsiye, bu bileşiği enjeksiyon yoluyla uygulamayı seçerseniz, oluşabilecek küçük veya ciddi risklerden kaçınmak için işlemin her zaman bir profesyonel tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğidir.

RİSKLER

Ciltte tahriş görülebilir. Uygulamadan birkaç saat sonra kaybolmasına rağmen oluşan ana etkilerden biri ciltte kızarıklıktır.

Uygulamadan sonra şişmeler olabilir. Bu, vücudumuza enjekte edilen veya topikal olarak sürülen şeyin tanınmamasından kaynaklanan morluklarla birlikte ortaya çıkabilir.

Topaklar oluşabilir. Bu reaksiyon gözetim altında olmalıdır, hyaluronik asit uygulandıktan kısa bir süre sonra topaklar atılsa da ciltteki yabancı bir oluşum her zaman izlenmelidir.

Uygulama yapılan alanların düzensiz şekilli veya deforme olmuş bir görünüme sahip olduğu görülebileceğinden, yanlış bir uygulamanın sonucu korkunç olabilir.

Ayrıca ciltte ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek alerjik reaksiyonlara rastlanabilir.