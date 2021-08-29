Işıltılı bir cilt elde etmek için belirli bakım gerekli olsa da, gerçek "gençlik iksiri" elinizin altında düşündüğünüzden daha yakın: Yedikleriniz ve içtikleriniz, cilt sağlığınızın anahtarı olabilir.

Cildiniz, yediğiniz ve içtiğiniz her şeyin gerçek bir yansımasıdır. Hücreleriniz düzenli aralıklarla yenilenir ve bu yenilenmenin doğru şekilde gerçekleşmesi için bir dizi besine ihtiyaç duyar.

Kötü yeme alışkanlıkları, ciltte hemen fark edilebilir değişikliklere neden olur. Cilt, tam olarak yenilenmesi için kullanılan temel madde olan proteinlerin, esansiyel yağ asitlerinin, A, C ve B grubu vitaminlerinin ve demir ve çinko gibi minerallerin beslenme eksikliklerine karşı çok hassastır.

İşte cildinizi genç tutmak için 7 besin:

SIKILAŞTIRICI PROTEİNLER

Proteinler, cildi destekleyen ve sarkmasını önleyen lifler olan kolajen ve elastinin ana bileşenidir. Bu nedenle proteinler cildi genç tutmak için gereklidir. Kozmetik kremler, formüllerine kolajen ekleyerek, proteinlerin etkilerini taklit ederler.

Kaliteli proteinleri temel olarak etlerde (daha az doymuş yağları olduğu için beyaz et tercih edin), balıkta, yumurtada, bakliyatta ve süt ürünlerinde bulabilirsiniz.

Genel olarak önerilen, günde en az iki protein porsiyonu almaktır.

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ ETKİSİYLE C VİTAMİNİ

Antioksidan olmasının yanı sıra cildinizin doğru kolajen üretmesi ve daha uzun süre daha genç görünmesi için gerekli besinlerden biri C vitaminidir.

C vitaminini yeterli miktarda almayan insanlar kırışıklıklara daha yatkındır. C vitamini, yaşlanma karşıtı kozmetiklerde yaygın olarak kullanılan bir bileşendir.

En iyi kaynağı narenciye, kivi ve ananas gibi meyvelerdir ve özellikle yeşil yapraklılar olmak üzere neredeyse tüm sebzeler C vitamini içerir.

Genel olarak önerilen, günde en az iki porsiyon C vitamini bakımından zengin besin tüketimidir.

PARLAK BİR CİLT İÇİN B VİTAMİNLERİ

B2 vitamini (riboflavin) cilt sağlığını ve pürüzsüzlüğü korumak için esastır. B2 vitamini eksikliğinde alın, burun ve çenede daha fazla yağ birikir, saçlar daha yağlanır, yağ foliküllerinde (ciltteki yağın üretildiği yer) kızarıklık oluşur ve ağızda sıklıkla çatlaklar oluşur.

Etlerde, yeşil yapraklı sebzelerde, yumurtalarda, bakliyatlarda, kepekli tahıllarda, süt ürünlerinde ve kuru yemişlerde bulunur.

B3 ve B6 vitamini eksikliğiniz varsa da benzer bir durum olur, bunlar aynı gıdalarda bulunur. Tatlıların ve rafine ürünlerin aşırı tüketimi bu eksikliklere neden olabilir.

Genel olarak önerilen, günde bir avuç fındık veya bir porsiyon yoğurt tüketimidir.

DENGELİ BİR CİLT İÇİN ÇİNKO

Vücuttaki çinkonun çoğu cilt, saç ve tırnaklarda bulunur ve dokuların yenilenmesi için gereklidir.

Genel olarak önerilen, tam tahıllar, balık ve deniz ürünleri tüketimidir.

NEMLENDİRİCİ A VİTAMİNİ VE BETA KAROTEN

Kolajen oluşumu için de gerekli olan A vitamini ve beta karoten, aynı zamanda cildi serbest radikallerin zararlı etkisinden koruyan güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

Yeterince A vitamini veya beta karoten (vücutta A vitaminine dönüşen provitamin A) almadığınızda, cildiniz kurur (pürüzlülük dirseklerde ve dizlerde daha belirgindir) ve yağ bezleri tıkanır, bunun sonucunda sivilceler ortaya çıkar.

İyi A vitamini kaynakları, bütün süt ürünleri ve yumurtalardır. Beta karoten, sarı veya turuncu sebzeler (havuç, balkabağı…) ve yeşil yapraklılardır.

Genel olarak önerilen, günde yaklaşık 3000 IU (yaklaşık 200 g havuç) alınmasıdır. Zehirlenmelere neden olabileceğinden bu miktarı aşmayın.

EN İYİ BESLEYİCİ "KREM": ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ

Bu iyi yağlar, cildin doğru hücre yenilenmesi için gereklidir, cildin kurumasını önler.

Genel olarak önerilen, haftada 3 veya 4 kez yağlı balık tüketimi ve sızma zeytinyağı kullanımıdır. Ayrıca günde 1 avuç kadar (25 gr) fındık tüketin.

İYİ BİR CİLT TONUNUN SIRRI: DEMİR

Bu mineral, vücutta oksijenin taşınmasından sorumlu olan kanın bir bileşeni olan hemoglobin oluşumu için gereklidir. Eksik olduğunda cilt çok solgunlaşır ve saçlar daha çok dökülür.

Genel olarak önerilen, emilimini artırmak için demir açısından zengin yiyecekleri (et, yumurta, balık ve yeşil yapraklı sebzeler) C vitamini ile birlikte tüketmektir.

SAĞLIKLI CİLDİN 3 ANAHTARI

Önerilen besinler cildin doğru şekilde yenilenmesi, genç ve sağlıklı kalması için gerekli olan besinlerdir.

Ayrıca, şu önerileri aklınızda bulundurun:

1. Günde 5 Porsiyon Sebze ile Kırışıklıklarla Savaşın

Cildiniz her gün serbest radikallerle savaşır. Bir yandan, kendi vücudunuz tarafından üretilenlerle yüzleşmek zorundadır, metabolik süreçler veya stres bu maddeleri üretir.

Öte yandan, dışarıdan gelenlerle de savaşır: Kirlilik, sigara, aşırı güneş, uyuşturucu, kötü yağlar ve şekerler açısından zengin bir diyet.

Ve tüm bu faktörlere karşı korunmanın en büyük anahtarı antioksidan tüketimidir. Vücudunuzun zaten iyi bir miktar ürettiği doğrudur, ancak bunlar yetersizdir ve daha çok bizi çevreleyen kirliliği hesaba katarsak yetersiz kalır.

Proteinlerle birlikte C gibi vitaminler, kolajen üretmenin ve cilde sıkılık vermenin anahtarıdır. Bu nedenle, serbest radikalleri bloke eden ve yaşlanmayı önlemeye yardımcı olan daha fazla antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta karoten, flavonoidler...) sağlayan sebzeleri alarak bağışıklığınızı iyi silahlandırmanız gerekir.

2. İyi Yağlar Alarak İyi Besleyin

Çok kısıtlayıcı diyetler yapan kişiler hızla kilo verebilirler, ancak kısa sürede ciltleri daha kuru, daha kırılgan ve kalınlığını kaybetmiş gibi görünür.

Zeytinyağı, yağlı balık veya kuru yemiş gibi yiyecekleri kalorili oldukları gerekçesiyle kısıtladıkları için bu diyetler esansiyel yağ asitleri bakımından çok düşüktür. Bu, büyük bir hatadır çünkü bu iyi yağlar hücre zarlarının yapısının bir parçasıdır. Bu nedenle, yara iyileştirme kapasitesi düşük kuru ve egzamalı cilt, yeterli miktarda esansiyel yağ asidi almadığınızı gösterebilir.

3. Kendinizi Toksinlerden Arındırın ve Işıltı Kazanın

Vücudunuz toksinler (kanda biriken ve cilt dahil vücudun her köşesine ulaşan zararlı maddeler) biriktirdiğinde, yüzünüzde hemen fark edilir. Yüzünüz daha mat görünür ve sivilce gibi kusurların ortaya çıkması daha kolay olur.

Toksinlerden kurtulmak için:

İlk adım, kızarmış yiyecekler, kötü yağlar, şekerler ve önceden pişirilmiş yiyeceklerin tüketimini azaltmaktır.

İkinci adım, her gün 6 ila 8 bardak arası su içmek, toksinleri yok etmenize yardımcı olmasının yanı sıra cildinizi nemli tutacaktır.

Üçüncüsü, size büyük miktarda antioksidan sağlayan, temizleyici gıdaları tüketin: Meyve ve sebzeler.

Su alımınızı, örneğin kereviz içeren sebze smoothieleri alarak veya salatalık gibi su oranı çok yüksek besinleri tüketerek tamamlayabilirsiniz. Yeşil çay gibi doğal bitki çayları da kendinizi arındırmanıza yardımcı olur.