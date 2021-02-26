Cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak çok önemlidir. Güneşe çok fazla maruz kalmak, birçok cilt sorununu tetikleyebilir. İşte güneş koruması sağlamak için diyetinize ekleyebileceğiniz 5 besin.

Her gün güneş kremi uygulamanız gerektiğini binlerce kez duymuş olabilirsiniz. Uzmanlara göre, bulutlu bir günde veya kış aylarında bile güneş kremi kullanımı çok önemlidir. Zararlı güneş ışınları, cildin yaşlanmasının en büyük nedenlerinden biridir. Cildinizi UV ışınlarından koruyabilecek ve erken yaşlanma belirtilerini uzak tutabilecek tüm önlemleri almanız çok önemlidir. Ayrıca, maksimum koruma için beslenmenize de dikkat etmeniz gereklidir.

Bazı besinler güneşin radyasyonunu önlemeye yardımcı olabilir. İşte cildinizi güneş hasarından koruyan 5 besin.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Uzmanlar, günlük beslenmenize genellikle yeşillik eklemenizi tavsiye eder. Yeşil yapraklı sebzeler, vücut tarafından A vitaminine dönüştürülen ve doğal bir güneş koruyucu olan beta karoten bakımından zengindir.

KURU YEMİŞLER VE YAĞLI TOHUMLAR

Kuru yemişler ve yağlı tohumlar bir beslenme merkezidir. Sadece bir avuç kuruyemiş ve yağlı tohum bile birçok besin içeren güçlü bir atıştırmalıktır. Bunlar ayrıca iltihap önleyicidir ve cildin güneş hasarından kurtulmasına yardımcı olan bitki bazlı omega-3 yağ asitleri ile doludur.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, vücudunuza birçok fayda sağlayabilecek popüler bir içecektir. Genellikle zayıflama ile popüler olsa da yeşil çay içmek de cildiniz için bir nimettir. Zengin bir polifenol antioksidan kaynağı olan yeşil çayın güneş hasarının olumsuz etkilerini durdurmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

TURUNÇGİLLER

Bu meyveler, UV ışınlarını ve kirliliği önlemeye yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. C vitamini yüklü yiyecekler ayrıca bağışıklığı artırmanıza ve tüketilen diyetten demir emilimini desteklemenize yardımcı olabilir. Diyetinize ekleyebileceğiniz turunçgillerden bazıları: Limon, portakal, greyfurt, mandalina.

DOMATES

Hemen hemen her geleneksel tarife domates eklenir. Domatesler hem UVA hem de UVB radyasyonunu emen likopen bakımından zengindir. Domates, güneş yanığı riskini azaltabilir ve cilt iltihabını yatıştırabilir.

Cildinizi güneşin zararlarından korumak için diğer ipuçları:

1. Dışarıda olduğunuzda daima şapka takın. Bu, yüzünüzü doğrudan güneş ışınlarından koruyacak ve yaşlanmaya en yatkın bölgeleri önleyecektir.

2. Sabah sıvı SPF kullanın ve gerekirse gün boyunca tekrar uygulayın. Özellikle nemli günlerde akmayacak versiyonları tercih edin. Akmayan türler, cildiniz için rahat bir seçenektir.

3. İçeriden dışarıya güneşten korunmak için yukarıda belirtilen besinleri diyetinize dahil ettiğinizden emin olun.