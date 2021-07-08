Cilt kanseri riskini artıran 8 faktör

Cilt kanseri için ana risk faktörü, özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalmaktır, ancak tek risk bu değildir. İşte güneş ışınları dışında cilt kanseri riskini artıran faktörler.

Özellikle yaz aylarında ultraviyole radyasyonu (UV), güneş ışınlarına maruz kalmaya bağlı olarak cilt kanseri için ana risk faktörüdür. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda güneş ışınlarına bağlı cilt kanserinin dünya çapında bir salgın olabileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte, UV radyasyonu cilt kanseri için en önemli ancak tek risk faktörü değildir. Cilt kanseri için riski artıran birkaç unsur daha vardır. Güneşe maruz kalmanın aksine, diğer risk faktörlerinin çoğu önlenemez veya ortadan kaldırılamaz. Ancak onları tanımak, önlemler alabilmesi için önemlidir.

İşte güneş ışınları dışında cilt kanseri riskini artıran 8 yaygın faktör:

FOTOTİP

Fototip, bir kişinin UV radyasyonuna uyum sağlama yeteneklerini belirleyen fiziksel özellikler bütünüdür. Yani bir kişinin güneşe maruz kaldığında bronzlaşma veya yanma özellikleridir.

Uzmanalra göre cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek Fototip I ve Fototip II'dir. Fototip I, çok soluk tenli, genellikle kızıl saçlı, çilli ve mavi gözlü insanlardır. Güneş onları asla bronzlaştırmaz; sadece yakar.

Fototip II, açık tenli, genellikle sarışın ve mavi veya yeşil gözlü insanlara karşılık gelir. Bu insanlar biraz bronzlaşırlar, ancak çok dikkatli olmaları gerekir çünkü çok kolay yanarlar.

Fototipin önemi hakkında bir fikir edinmek için, beyaz tenli kişilerin, koyu tenli (fototip VI'yı oluşturan) kişilere göre cilt kanseri geliştirme riskinin 20 kata kadar daha fazla olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

YAŞ

Özellikle 50 yaşından sonra cilt kanseri riski yaşla birlikte artar. Çoğu karsinom vakası (en yaygın melanom dışı cilt kanseri türleri), genellikle güneş ışığına kronik maruz kalma nedeniyle ileri yaşlarda ortaya çıkar.

Bunun nedeni , cildin hafızası olması ve UV ışınlarının neden olduğu hasarın birikebilmesidir. Zararlı UV ışınları, zamanla tamir edilmeyen DNA mutasyonlarına neden olur. Bu nedenle geçmişte güneşe daha fazla maruz kalan kişilerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

ÇOK SAYIDA BEN

Benler iyi huylu tümörlerdir, elbette kanserli değildir. Çoğu ben hiçbir zaman herhangi bir soruna neden olmazken, çok sayıda beni olan kişilerin melanoma yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bu, Amerikan Kanser Derneği tarafından açıklanmaktadır.

Bu durumlarda, UV radyasyonuna karşı daha dikkatli olmanın yanı sıra, periyodik incelemeler önemlidir ve tüm şüpheli lezyonların kontrol edilmesi gerekir.

CİLT YARALANMALARI VE İLTİHAPLANMALAR

Ciddi yanık izlerinde, belirgin kemik enfeksiyonunun olduğu deri üzerinde bulunan bölgelerde ve sedef hastalığı, lupus gibi kronik veya ciddi iltihaplı hastalıklardan etkilenen deride kanser türlerinin riski çok yüksek değildir ancak normalden daha yüksektir.

ÇOCUKLUKTA FAZLA RADYASYON

Daha önce de belirtildiği gibi cilt, UV radyasyonunun neden olduğu hasarı hatırlar. Ancak buna ek olarak, çocukluk ve ayrıca ergenlik özellikle savunmasız bir dönemdir. O yıllarda yanıklar varsa, gelecekteki risk artar.

Öte yandan, özellikle yaşamın ilk yıllarında tehlike arz eden başka bir radyasyon sınıfı daha vardır: X-ray makineleri gibi tıbbi cihazlardan yayılan iyonlaştırıcı radyasyon.

Bu nedenle, özellikle çocukluk veya gençlik çağında radyoterapi tedavisi alan hastaların, radyasyon alan bölgede cilt tümörleri olma riski daha yüksektir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SORUNLARI

Bağışıklık sistemi, organ nakillerinde ve yüksek dozda bazı ilaçların alınması gibi bazı tıbbi tedavilerle zayıflayabilir.

Ayrıca bazı hastalıklar bağışıklık fonksiyonunu değiştirir. Romatolojik problemler ve HIV gibi hastalıklar bağışıklığı baskılayabilir.

Bağışıklık sistemindeki bu zayıflamalar, cilt kanseri gelişimi için bir risk faktörüdür. Bu nedenle bu durumda olan kişilerin de daha fazla önlem almaları gerekmektedir.

AİLE GEÇMİŞİ

Cilt kanseri yaşayan herkes, genellikle cilt hücrelerinin geri dönüşü olmayan güneş hasarına sahip olması nedeniyle, başka bir kansere yakalanma riski altındadır. Ve cilt kanserinin daha önce melanomu olan kişilerde daha yaygın olduğunu da bilinmektedir.

Öte yandan ailede başka melanomların varlığı da (özellikle ilişki yakınsa: anne, baba, kardeş) bir risk faktörü haline gelir.

Melanom vakalarının yaklaşık yüzde 10'unun aile öyküsü vardır. Bazı durumlarda bu, güneşe çok maruz kalma alışkanlığının paylaşılmasından kaynaklanırken, bazılarında ise sebep genetik mutasyonlardır.

SİGARA

Sigara içmenin pek çok zararı arasında dudaklarda cilt kanseri riskini artırması da vardır. Ağızda görülebilen ikinci en yaygın cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom, cilt tümörlerinin yüzde 20-25'ini oluşturur.

CİLT KANSERİNE KARŞI 10 İPUCU

- Her zaman gölge arayın ve yazın gün ortasında (12-16 saat) güneşe maruz kalmaktan kaçının.

- Vücudunuzu örten giysiler giyin, geniş kenarlı şapkalar ve UV ışınlarına karşı filtreli lensli güneş gözlükleri takın.

- Solaryum veya bronzlaşma kabinlerini kullanmayın.

- Özellikle çocukluk döneminde güneş yanığından kaçının. Yaşamın ilk 15 yılında yeterli güneş koruması cilt kanserini yüzde 70 oranında azaltır. Bronzlaşma güneş yanığına karşı koruma sağlamaz.

- Bulutlu günler dahil yılın her günü UVB ve UVA korumalı, 30'dan fazla koruma faktörüne sahip güneş kremi kullanın. Güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın ve her 2 saatte bir veya terleme durumlarında yenileyin.

- 5 aydan küçük çocuklara güneş kremi kullanmayın, giysi, şapka, şemsiye ile koruyun.

- Düzenli olarak güneş kremi kullanılsa bile yeterli miktarda D vitamini sentezlenebilir. D vitaminini yiyeceklerden veya vitamin takviyeleri ile de alabiliriz.

- Aylık olarak vücudun tüm yüzeyini kontrol edin, sahip olduğumuz lezyonlarda yeni lezyonlar veya değişiklikler olup olmadığını gözlemleyin. Daha önceki fotoğraflarla karşılaştırma yapabilirsiniz.

- Aşağıdakileri gözlemlerseniz dermatoloğa gidin:

Hızlı büyüme, kanama, iltihaplanma ile yeni lezyonlar,

Makul bir sürede (üç hafta) iyileşmeyen erozyonlar,

Düzensiz, simetrisi olmayan lezyonlar.

- Her banyodan sonra iyice kurulanın. Su damlaları, güneş yanığını destekleyen ve güneş kreminin etkinliğini azaltan bir büyüteç etkisi yaratır.