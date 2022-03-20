Cilt kanserinin en yaygın 7 belirtisi

İyileşmeyen bir yara, büyüyen bir kabuk veya düzensiz bir ben... Birçok belirtiyle ortaya çıkan cilt kanserinde belirtileri erken fark edebilmek hayati önem taşıyor. İşte en çok görülen belirtiler.

İyileşmeye çalışan bir yara, kanama, kabuklanma, kenarları kalkık yumru, tuhaf benler ve kaşıntılı bölgeler... Görünümü değişen bir cilt bölgesi mutlaka takip edilmelidir. Değişimler kesin olarak kansere işaret etmez, ancak bir sağlık uzmanı tarafından izlenmelidir.

Cilt kanserinin en şiddetli formu olan melanomun görülme oranı dünyanın tüm ülkelerinde birkaç on yıldır artıyor ve 1945'ten beri her 10 yılda bir ikiye katlanıyor. Üç ana cilt kanseri türü vardır. Melanom dışı karsinom ailesi bunlardan ikisini oluşturur: Bazal hücreli karsinomlar ve skuamöz hücreli karsinomlar. Bu iki cilt kanseri türü en yaygın olanıdır. Üçüncü kanser türüise ciltteki melanositlerden gelişen melanomdur. Bu kanser türü çok agresif ve ciddidir.

Melanom, cilt kanserlerinin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturur, ancak ciddi bir kanserdir. Her yaşta ortaya çıkabilir, ancak çocuklukta güneş yanığı olan kişilerde gelişme riski daha yüksektir. Vakaların çoğunda melanom, tamamen sağlıklı bir cilt yüzeyinde, küçük pigmentli bir nokta şeklinde yavaş yavaş gelişir. Ancak, vakaların yaklaşık yüzde 15 ila 20'sinde değişen basit bir benin oluşumuyla ortaya çıktığı bilinmektedir.

CİLT KANSERİNİN EN YAYGIN 7 BELİRTİSİ

Cilt kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Melanom mu yoksa diğer türler mi? İşte cilt kanserinin dikkat edilmesi gereken 7 yaygın belirtisi.

1. Anormal bir ben

Benlerin çoğu iyi huyludur. Ancak yaklaşık 3 ay içinde görünümü, rengi, şekli, boyutu değişen bir ben melanom belirtisi olabileceğinden takip edilmelidir. Vakaların yüzde 20 ila 30'unda cilt kanseri, önceden var olan bir benin değişimi ile gelişir. Benlerin simetrisi, kenarları, rengi, çapı ve oluşum aşamaları cilt kanserinin erken belirtilerini tespit etmeye yardımcı olur.

Ben asimetrik hale geliyorsa, kenarları düzensiz, pürüzlü veya belirsiz hale geliyorsa, rengi değişiyorsa (diğerlerine göre daha koyu alanlar oluşur), hızlı büyüyorsa ve 6 milimetreyi aşıyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

Renksiz yani akromik melanomlar da vardır. Cildinizin rengindeki bu küçük toplar el veya ayak tabanlarında görünebilir. Tespit edilmeleri daha zordur çünkü renksizdirler.

2. Siğil gibi görünen bir yumru

Viral papillomlar olarak da adlandırılan siğiller, genellikle iyi huylu cilt lezyonlarıdır. Ancak, bazı topaklar siğil gibi görünebilir, ancak aslında cilt kanserinin göstergesi olan büyümelerdir. Siğil şüphesi durumunda, bir uzmana göstermek daha iyidir.

3. Koyu lekeler

Çoğu durumda cildinizde bulunan lekeler iyi huylu güneş lekeleridir. Ancak, aniden ortaya çıkan ve hafifçe büyüyen pembeden kahverengiye kadar değişen bir leke izlenmelidir. Vakaların yüzde 70 ila 80'inde sağlıklı ciltte (ben veya lezyon olmadan) bir melanom oluşur.

Yüzdeki bir nokta Dubreuilh olarak adlandırılan bir melanom olabilir. Bu melanom çeşidi genellikle siyah veya kahverengidir ve yaşlılık lekesi gibi görünür. Çok ciddi değildir ve esas olarak 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Yine de dikkat edilmesi gerekir.

4. Ciltte bir yumru

Deride görünen küçük bir kitle nodüler melanomun bir belirtisi olabilir. İkinci en yaygın melanom türüdür. Derinin derinliklerine iner ve çoğalır. Cilt yüzeyinden çıkıntı yapan siyah, kırmızı, pembe veya ciltle aynı renkte kabarık bir yumru olarak göründüğü için kolayca tanınabilir. Genellikle yüz, göğüs veya sırtta oluşur, ancak bazen güneşe maruz kalmayan kısımlarda da görülebilir. Deride küçük bir yumru belirirse veya büyürse mutlaka bir uzmana başvurun.

5. Büyüyen bir kabuk

Büyüyen (genellikle birkaç hafta içinde) küçük bir kabuk, özellikle mukoza zarlarında (ağız çevresinde, gözlerin köşesinde, burunda) veya yüzde bulunuyorsa, kanser belirtisi olabilir. Genel olarak iyileşmeyen ve ayrıca gelişen herhangi bir yara veya lezyon şüphelidir ve mutlaka bir uzman tarafından görülmelidir.

Bazal hücreli karsinom ciltte (güneşe en çok maruz kalan bölgeler kollar, omuzlar, kafa derisi vb.), gözlerin köşelerinde, burun köprüsünde, kulaklarda daha sık görülür. Skuamöz hücreli karsinom daha çok mukoz membranlarda (ağız vb.) görülür.

6. Kanayan bir lezyon

Kanama sürtünme veya takılmadan kaynaklanıyorsa ciddi değildir. Ancak, kanama kendiliğinden ise (belirli bir sebep olmadan), o zaman endişe vericidir. Kan damarlarının derinliklerine sızmış bir tümörü ortaya çıkarabilir. Kanayan bir lezyon genellikle yayılmış bir melanom veya karsinomun bir işaretidir. Bu nedenle tanıyı koyacak ve tedaviyi yönlendirecek bir doktor tarafından izlenmelidir.

7. Kaşıntılı bir yara

Tümör derine iner ve sinir hücrelerine dokunursa, bu bölgenin kaşınmasına neden olabilir. Krem sürülmesine rağmen devam eden bir kaşıntı doktora başvurmak için bir nedendir.

CİLT KANSERİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Cildinizin görünümünde değişiklik (iyileşmeyen bir yara/lezyon, inatçı ve değişen bir sivilce veya kabuk, diğerlerinden farklı bir ben) durumunda bir uzmana başvurmanız önerilir. Ben, leke, sivilce veya lezyon hakkında en ufak bir endişeniz varsa mutlaka yardım alın. Her durumda bir uzmana danışma, en iyi ihtimalle korkuları ortadan kaldırmaya ve en kötü ihtimalle bir kanseri erken teşhis etmeye olanak tanır.

Kendinizi UV ışınlarından korumak cilt kanserine karşı en iyi önlemdir. Birkaç basit ipucu riskleri sınırlayabilir. 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçının ve genellikle mümkün olduğu kadar gölgede kalın. Güneşe çıkacaksanız, bunu küçük aralıklarla (örneğin 15-20 dakika) yapın, ancak uzun süre güneşlenmekten kaçının.

Güneşe karşı kendinizi giysi, şapka ve güneş gözlüğü ile koruyun. Özellikle kanser riski olan bölgelere (yüz, boyun, omuzlar, kollar, eller) her 2-3 saatte bir güneş kremi (en az 30 faktör, en fazla 50 faktör) uygulayın.

Yapay bronzlaşmaları kullanmaktan kaçının: Yapay UV ışınları da cilt için kötü ve tehlikelidir.

Bu durumlarda özellikle dikkat edin:

- Açık tenli, sarı veya kızıl saçlarınız varsa ve kolayca bornzlaşamıyorsanız,

- Çilleriniz varsa,

- Vücudunuzda 40'tan fazla ben varsa,

- Büyük (çapı 5/6 mm'den fazla) ve düzensiz benleriniz varsa,

- Ailenizde melanom öyküsü varsa,

- Çocukluk veya ergenlik döneminde şiddetli güneş yanığı geçirdiniz,

- Çok güneşli bir ülkede uzun süre yaşadıysanız,

- Genellikle işiniz veya hobileriniz nedeniyle güneşe maruz kalıyorsanız.