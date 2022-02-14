Cilt, saç ve tırnakların bozulmasının 7 nedeni

Demir eksikliğinden tiroid bozukluklarına kadar birçok farklı durumdan etkilenebilen cilt, saç ve tırnaklar vücuttaki herhangi bir sağlık sorununun erken belirtilerini gösterebiliyorlar.

Cildin, saçın ve tırnakların durumu genellikle vücutta çeşitli sorunlara işaret eder. Ve ana sorunu çözmeden, tüm kozmetik ürünler yalnızca geçici bir sonuç vereceğinden, doktorlar genellikle hastaları çeşitli testlere yönlendirir.

Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen cilt, saç ve tırnak bozuklukları birçok farklı sağlık sorununu gösterebiliyor. Uzun süre geçmeyen sorunlara karşı uyaran uzmanlar, mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

Özellikle çeşitli kozmetik ürünlerle tedavie dilmeye çalışılan sorunlar, durumu daha kötü hale getirebiliyor.

CİLT, SAÇ VE TIRNAKLARIN BOZULMASININ 7 NEDENİ

İşte cilt, saç ve tırnakların bozulmasının 7 yaygın nedeni.

Erkek Hormonları

Sadece erkeklerde bulunmazlar, kadınlarda da belirli miktarda erkek hormonu (androjenler) üretilir. Fakat bu hormonlar çok fazla olursa bu hem erkek tipi saç büyümesine hem de cilt problemlerine yol açar. Bir kadının bıyıkları ve favorileri aktif olarak çıkmaya başladığında, kollarında, bacaklarında, hatta sırtında ve karnında çok kalın kıllar göründüğünde hormonal bozukluklardan söz edilebilir.

Özellikle kadınlarda, bu hormonun çok yüksek seviyeleri genellikle adetin kesilmesine ve kısırlığa yol açar.

Tiroid Hormonları

Tiroid bezi vücuttaki en önemli organlardan biridir. Cildin ve saçın durumu da dahil olmak üzere vücudumuzda meydana gelen hemen hemen tüm süreçleri etkiler. Tiroid bezi tiroid hormonları üretir, yokluğunda cilt soluklaşır ve kurur, saç dökülmesi başlar, kaşlar ve kirpikler incelir.

Serbest T4 seviyesinin analizi, bu sorunun belirlenmesine yardımcı olacaktır. Ancak bununla birlikte doktor, TSH (tiroid uyarıcı hormon) seviyesi için bir test de önerebilir. Beynimizde bir bez olan hipofiz bezi tarafından üretilir. Bu hormon, serbest T4 sentezinin düzenlenmesinde rol oynar. Bu nedenle, tiroid bezindeki bozukluklara neyin neden olduğunu belirlemek için bu tür testler genellikle bir çift olarak istenir.

Gastrit

Gastrit ve ülserlere neden olan bir bakteri olan Helicobacter pylori ile enfekte olunduğunda, mide mukozasının geçirgenliği artar. Bu nedenle alerjenlerin vücuda girişi artar, bu da ciltte histamin salınımına neden olan H. pylori'ye karşı antikorlar üretir.

Sonuç olarak ürtiker ve atopik dermatit görülebilir. Tabii ki, hem ürtiker hem de dermatit tedavisi için çözümler vardır, ancak asıl şey nedenlerini belirlemek ve bu sorunların sürekli yaşanmaması için ortadan kaldırmaktır.

Zararlı bir bakteriyi tespit etmek için uzmanlar, H. pylori'ye karşı IgG antikorlarının analizi için sizi yönlendirebilir.

Parazitler

Parazit enfeksiyonları dünyadaki en yaygın hastalıklar arasındadır ve sadece bir köpeği okşayarak veya dalından bir dut yiyerek parazit alabilmeniz mümkündür.

Toksokariazis, T. canis ile enfekte köpekler ve kediler tarafından yayılır. Bazı tahminlere göre, hem sokaktaki hem de evdeki köpeklerin yüzde 70'e kadarı bu parazitle enfekte olmaktadır. Toksokara larvaları ince bağırsakta yumurtalardan doğar, daha sonra kan dolaşımına girer ve karaciğere yerleşir. Toksokara, alerjenlere karşı aşırı duyarlılığa neden olur ve bu da ciltte kaşıntı ve kurdeşenlere yol açar. Ayrıca bronşiyal astımı tetikleyebilirler.

Helmint parazitleri de çok yaygındır. Hemen hemen her yerden alınabilirler. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu en yaygın parazitik solucan türüdür. Enfekte bir kişinin dışkısındaki helmint yumurtaları toprağa girer ve parçacıkları ile birlikte sebzelere ve meyvelere ulaşır. Bu nedenle sebze ve meyvelerin mutlaka akan ılık veya sıcak suda yıkanmaları gerekir. Helmintler vücudumuzun dokularında beslenir, bu da demir ve protein kaybına yol açar, faydalı elementlerin tam emilimine müdahale ederler. Bu cilt, saç ve tırnakların bozulmasına neden olur.

Demir Eksikliği

Demir vücudumuz için çok önemlidir. Kırmızı kan hücrelerinin oksijeni akciğerlerden organlara ve dokulara ilettiği hemoglobinin bir parçasıdır. Demir eksikliği anemisi soluk cilde ve mat, kırılgan saç ve tırnaklara neden olur.

Demirin yanı sıra cildimizin, saçımızın ve tırnaklarımızın vazgeçemeyeceği birçok eser element vardır. Uzun süre kalsiyum ve magnezyum eksikliği kuru cilt, kırılgan saç ve tırnaklara yol açar. Vücutta yeterli magnezyum ve çinko yoksa, bu elementlerin eksikliği cilt ve saç için gerekli bir protein olan kolajen metabolizmasında sorunlara neden olduğundan, cildin erken yaşlanması meydana gelir.

İltihaplı Durumlar

Genellikle alopesiye (saç dökülmesi) neden olurlar. İltihabı tespit etmek için birçok göstergeyi içeren genel bir kan testi yaptırmanız gerekir:

- Hemoglobin seviyesi, anemiyi de gösterir,

- Lökosit seviyesi iltihaplanmayla artar,

- Glikolize hemoglobin seviyesi artmasıyla saç incelir ve dökülür. Aynı gösterge, insülin direncinin gelişimini gösterir, yani artan diyabet riski vardır.

Karaciğer

Listenin sonuncusu, ancak önem açısından sonuncusu olmaktan çok uzak olan karaciğerdir. Vücudumuza giren her şeyi işler ve bu nedenle genellikle alkolün, bazı ilaçların ve viral enfeksiyonların toksik etkilerinden etkilenir. Bu durumda dermatit, egzama veya sedef hastalığı gibi cilt hastalıkları ortaya çıkar.

Karaciğerin durumunu incelemek için doktorlar karaciğer testleri kullanır, toplam bilirubin, ALT, AST ve alkalin fosfataz testleri bir sorun olup olmadığını gösterebilir.