Cilt tahrişinin en yaygın nedenleri ve etkili 10 doğal çözüm

Yüz veya vücut derisi birçok farklı nedenden dolayı tahriş olabilir. Peki, cilt tahrişleri nasıl tedavi edilebilir? Cilt tahrişini önlemek için ne yapılabilir? İşte ayrıntılar...

Cilt tahrişleri yüzde, vücudun küçük bölgelerinde meydana gelebilir veya çok geniş alanlara yayılabilir. Sebepler çoktur ve etkili çözümler her şeyden önce tahrişin doğasına ve boyutuna bağlıdır.

Cilt, görsel olarak kontrol edilebilen bir organdır ve sorunlar kolayca fark edilebilir. Cilt tahrişinin ana belirtileri şunlardır:

Kızarıklık: Tahriş olmuş cilt belirtilerinin en yaygın olanıdır.

İyi olmayan görünüm: cilt çok kuru ve soyulma eğilimi gösterir.

Yanma, karıncalanma veya kaşıntı: Bu rahatsızlıklar cilt sinir uçlarının etkilendiğinin göstergesidir. Daha ciddi vakalarda ağrı da hissedilebilir.

Değişiklikler: Cildin görünümündeki şişlik, koyu lekeler, kabarcıklar, kanama, renk değişikliği ve diğer değişiklikler ciddi tahrişe işaret edebilir. Bu gibi durumlarda dermatolog ile iletişime geçilmesi önemlidir.

Cilt tahrişinin en yaygın nedenleri

Cilt tahrişinin onlarca farklı nedeni vardır. İşte cilt tahrişine neden olan en yaygın durumlar:

Güneş

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sıklıkla görülen cilt tahrişinin en yaygın nedenlerinden biri güneşe aşırı maruz kalmadır. Çoğu durumda eritem olarak adlandırılan kızarıklıklar ortaya çıkar.

Rüzgar ve çok soğuk hava

Sadece güneş değil, tüm çevresel durumlar cildi tahriş edebilir. Özellikle de sürekli rüzgar ve aşırı soğukluklar cilt tahrişini tetikleyebilir. Bu durumda en çok etkilenen kısımlar eller ve yüzdür.

Epilasyon

Ağdadan tıraş bıçağına, kreme kadar tüm epilasyon yöntemleri cilt tahrişine neden olur.

Folikülit

Folikülit, bakteri, dermatit, akne veya batık kılların varlığından kaynaklanan cilt iltihabıdır. Bu durumlarda cilt kızarır ve tahriş olabilir.

Sakalın tıraş edilmesi

Epilasyon gibi sakalın kesilmesi de her yaştan erkekte yüzdeki tahriş olmuş cilt sorunlarına neden olur.

Ter

Aşırı terleme, özellikle hassas ciltlerde tahrişe neden olur. Kırmızı lekeler ve hatta çoğu zaman kaşıntı görülebilir. En sık çocuklarda ve kadınlarda görülen bir durumdur.

Sürtünme

Her türlü sürtünme, özellikle en hassas, narin ve ince cilt dokularında tahriş edicidir.

Susuz kalmış cilt

Yeterince nemli olmayan ve soyulmaya meyilli cilt, tahriş riskine daha fazla maruz kalır.

Aşırı hassas cilt

Bu durum tüm dış uyaranlara karşı kolayca tepki veren ve bu nedenle tahrişe daha yatkın olan cilt tipidir.

Böcek ısırıkları

Herkes böceğin türüne ve kişisel yatkınlığa bağlı olarak, az ya da çok kızarıklık ve şişme yaşayabilir. Böcek ısırıklarından kaynaklanan cilt tahrişi çok yaygındır.

Uygun olmayan kozmetiklerin kullanımı

Uygun olmayan ürünlerin kullanımı veya ürünlerin yanlış kullanımı ciltte tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir. Örneğin, ürünü doğru şekilde kullanmadığınız için (çok uzun maske uygulama süreleri, çok sık ovma vb.) veya sadece o ürün bir veya daha fazla bileşen içerdiği için cilt tahriş olabilir. Bu tür tahriş en sık yüzde oluşur.

Yukarıdakilerin tümü cilt tahrişinin patolojik olmayan nedenleridir. Sedef hastalığı, atopik dermatit, akne ve alerji gibi patolojik nedenler de cilt tahrişine neden olur.

Cilt tahrişine karşı etkili 10 doğal ilaç

Tahriş olmuş cilt için en etkili çözümler tahrişin türüne bağlıdır. İşte cilt tahrişine karşı 10 doğal çözüm:

Aloe vera jeli

Aloe vera jelinin ana faydası, çeşitli türlerdeki cilt tahrişlerini yatıştırmaktır. Özellikle güneş ve rüzgar gibi dış etkenlerin tahrişe neden olduğu durumlarda, kızarıklık, kaşıntı ve yanmayı azaltarak canlılık hissi verir. Gerektiğinde etkilenen bölgelere jel tamamen emilene kadar masaj yaparak uygulanır.

Sarı kantaron yağı

Sarı kantaron yağı, sarı kantaron çiçeklerinin bitkisel yağda yumuşatılmasıyla elde edilen bir yağ türüdür. Güneş yanığı veya folikülite bağlı cilt tahrişlerinde faydalıdır. Bu tür durumlarda antibakteriyel etkisi ile çay ağacı yağı ile karıştırılması tavsiye edilir. Küçük kızarıklıkları yatıştırır ve cildin yeniden nemlenmesine yardımcı olur. İhtiyaca göre etkilenen bölgeye az miktarda sürülerek kullanılır. Işığa duyarlı olduğu için kullandıktan sonra güneşe çıkmamaya dikkat edin.

Aynısafa

Nemlendirici, yumuşatıcı ve yatıştırıcı özelliklere sahip aynısefa bazlı bir merhem kullanabilirsiniz. Hassas cilt durumunda bile aşırı kızarıklık, güneş yanığı, böcek ısırıkları gibi çeşitli türlerdeki küçük tahrişleri tedavi etmek için yararlıdır. Sorun çözülünceye kadar günde birkaç kez uygulanabilir.

Kuşburnu yağı

Kuşburnu yağı, soğuk preslenmiş kuşburnu tohumlarından elde edilen saf bir bitkisel yağdır. Yatıştırıcı, nemlendirici, yumuşatıcı ve parlaklık verici özelliklere sahiptir. Doğal cilt onarım sürecini destekler ve varsa kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur. Günlük kullanıma uygundur ve kozmetik alanında özellikle kırışıklıklara ve küçük yara izlerine karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. Hafif cilt tahrişi veya güneş yanığı durumunda, tedavi edilecek alana saf olarak uygulayın ve hafifçe masaj yapın.

Buğday tohumu yağı

Buğday tohumu yağı, doğal bir E vitamini kaynağıdır. Bu nedenle cilt ve saçta birçok faydası vardır. Nemlendirici ve besleyici bir üründür. Güneş sonrası olarak kullanıldığında, nemlendirici ve besleyici özellikleri sayesinde cilt tahrişini yatıştırır. Çok hassas bir üründür ve çocukların cildinde çeşitli türlerde küçük tahrişleri tedavi etmek için de uygundur. Cildi her zaman nemli ve sağlıklı tutmak için günlük kullanıma uygundur.

Shea yağı

Shea yağı nemlendirici, besleyici ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Çok hassastır ve bu nedenle hassas ciltler için de uygundur. Tıraştan sonra oluşan veya böcek ısırıklarından kaynaklanan çeşitli türlerdeki küçük tahrişleri yatıştırır. Günde birkaç kez tamamen emilene kadar doğrudan etkilenen bölgeye uygulanabilir. Ayrıca rüzgar, soğuk ve cilde zarar verebilecek diğer hava koşullarına karşı gerçek bir bariyer oluşturduğu için günlük kullanımda önleyici olarak kullanılabilir.

E vitamini

E vitamininin cilt üzerinde nemlendirici, yumuşatıcı ve besleyici olmasının yanı sıra antioksidan ve iltihap önleyici etkisi vardır. Bu nedenle özellikle güneş ve diğer hava durumu koşullarının neden olduğu cilt tahrişleriyle mücadele için uygundur. Günlük olarak kullanıldığında, UV ışınlarına karşı cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur, tahriş, cilt lekeleri ve hatta kırışıklığın azalmasını sağlar.

Uçucu yağlar

Bazı uçucu yağlar, küçük cilt problemlerine karşı özellikle iyidir.

Papatya esansiyel yağı, iltihap önleyici ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve özellikle güneş yanığı olmak üzere çeşitli cilt tahrişlerini giderir. Nane esansiyel yağı, antibakteriyel ve yatıştırıcı etkiye sahiptir, özellikle böcek ısırması gibi kaşıntılı tahrişlerde çok faydalıdır. Lavanta esansiyel yağı, mükemmel bir yatıştırıcı etkiye sahiptir ve çeşitli cilt tahrişlerinde faydalıdır. Çay ağacı yağı, güçlü iltihap önleyici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, özellikle böcek ısırıklarının neden olduğu cilt tahrişlerine karşı faydalıdır. Aynı zamanda ciltte akne veya kırmızı lekelerin varlığında faydalıdır. Ayrıca kaşıntıyı yatıştırmak için kullanılabilir.

Uçucu yağlar genellikle taşıyıcı yağda (örneğin buğday tohumu veya badem yağı) seyreltilerek kullanılır ve tahrişten etkilenen bölgeye uygulanır (10 ml yağ için 2 veya 3 damla uçucu yağ ekleyebilirsiniz). Saf uçucu yağların doğrudan cilde uygulanmaması tavsiye edilir, çünkü bunlar çok konsantre ürünlerdir ve hassasiyet oluşumuna neden olabilir.

Pirinç yağı

İçeriğindeki fitosterollerin varlığı sayesinde yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliklere sahiptir. Rüzgar ve çok soğuk hava gibi tahriş edici durumlardan sonra veya epilasyondan sonra tahriş olan cilt problemlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Pirinç yağı, uçucu yağlar için bir taşıyıcı yağ olarak saf olarak veya diğer bitkisel yağlarla karıştırılarak kullanılabilir. Özellikle yağlı ürünleri sevmeyenler için de uygundur çünkü bir yağ olmasına rağmen cildi yağlı hale getirmeden yumuşatır.

Zeytinyağı

Oleik asit açısından en zengin yağ olan zeytinyağı, mükemmel yumuşatıcı, besleyici ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Çeşitli cilt tahrişlerini tedavi etmek için kullanılabilir. En kolay bulunabilen ürünlerden biridir, bu nedenle herkes tarafından her zaman erişilebilir.