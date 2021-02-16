Ciltte renk değişikliğinin nedenleri ve tedavi yöntemleri

Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ciltteki renk değişiklikleri, doğal bir süreç veya tıbbi müdahale gerektiren altta yatan bir durumun işareti olabilir.

Ten rengi, çeşitli nedenlerle yaşamı boyunca değişebilir. Cildin beyazlaşması, açılması veya hiperpigmentasyon, cildin koyulaşması olan hipopigmentasyon gibi belirli sağlık durumları kişinin cilt renginde değişikliklere neden olabilir. Deri renginin bozulması, yaşlanmanın doğal bir parçası veya altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

GÜNEŞ LEKELERİ

Yaşlılık lekeleri olarak da adlandırılan güneş lekeleri, genellikle güneş ışığına uzun süre maruz kalmaya bağlı olarak zamanla gelişen zararsız düz ve kahverengi lekelerdir. Bazen karaciğer lekeleri olarak adlandırılırlar, ancak karaciğer lekelerin gelişimine dahil değildir ve onlardan etkilenmez. Cilt rengini veren melanin ciltte kümeleştiğinde veya cildin çok fazla ultraviyole ışığa maruz kalması gibi yüksek konsantrasyonlarda üretildiğinde yaşlılık lekeleri ortaya çıkar.

Güneş lekeleri, genellikle kalıtım yoluyla geçen ve daha sonra güneşe maruz kalındığında aktive olan çillerle karıştırılır. Güneş lekelerinin tedavi edilmesine gerek yoktur.

Belirtiler

Güneş lekeleri çoğunlukla 50 yaş ve üstü yetişkinlerde görülür. Güneş lekelerinin ana belirtileri şunlardır:

- Tipik olarak bronzdan koyu kahverengiye değişen düz, oval alanlar.

- Ellerin arkası, ayakların üstleri, yüz ve omuzlar dahil olmak üzere genellikle güneşe en çok maruz kalan bölgelerde meydana gelirler.

- Lekeler tipik olarak ağrısızdır.

Tedavi

Yaşlılık lekelerinin zamanla kaybolması pek olası değildir. Zararlı değillerdir, ancak bazı kişiler kozmetik nedenlerle onlardan kurtulmakisteyebilir.

En yaygın tedaviler şunlardır:

- Tek başına veya retinoidlerle kullanılan reçeteli ağartıcı kremler ve hafif bir steroid, birkaç ay içinde lekeleri kademeli olarak soldurabilir.

- Lazer ve yoğun darbeli ışık terapileri, cilt yüzeyine zarar vermeden melanin granüllerini ve melanin üreten hücreleri hedefleyebilir.

- Dondurma veya kriyoterapi, ekstra pigmenti yok etmek için güneş lekelerine sıvı nitrojen veya başka bir dondurucu madde ile müdahale edebilir.

- Cildi tazelemek ve lekeleri yok etmek için güneşten zarar görmüş hücreleri çıkarabilen lazerle cilt soyma işlemi uygulanabilir.

- Yaşlanma lekelerine cildinizin dış katmanını serbest bırakan bir asit uygulanmasını içeren kimyasal soyma ile işlem yapılabilir.

- Reçetesiz satılan solmaya karşı kremler ve losyonlar da yaşlılık lekelerini hafifletmek için kullanılabilir.

VİTİLİGO

Vitiligo, cildin çeşitli bölgelerinde soluk beyaz lekelerle kendini gösteren kronik bir cilt rahatsızlığıdır. En sık etkilenen bölgeler yüz, boyun, eller ve kırışıklıklardır.

Durum, melanin öldüğünde veya çalışmayı bıraktığında ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminin vücuttaki sağlıklı dokulara saldırdığı bir otoimmün durum olarak kabul edilir. Çeşitli vitiligo biçimleri vardır. Farklı kombinasyonlarda meydana gelen 30'dan fazla gendeki varyasyonlar, artan vitiligo riski ile ilişkilendirilmiştir. Vitiligo, dünya çapında nüfusun yüzde 0,5 ila 1'ini etkileyen yaygın bir hastalıktır.

Belirtiler

Vitiligo'nun ana belirtileri ağızda, gözlerde, parmaklarda, bileklerde, koltuk altlarında, kasıklarda, cinsel organlarda ve ağız içinde görülebilen beyaz lekelerdir. Saç derisinde de ortaya çıkabilir ve gri veya beyaz saç lekelerine yol açabilir.

Tedavi

Vitiligo'nun neden olduğu cilt lekeleri zararlı değildir, ancak bazı kişiler kozmetik nedenlerle tedavi aramaya karar verebilir.

Vitiligo için bazı tedavi seçenekleri şunlardır:

- Deri kremleri küçük lekeleri kapatabilir.

- Etkilenen bölgelere pigmenti geri kazandırmak için steroid kremler kullanılabilir.

- Cildin rengini geri kazanmaya yardımcı olmak için fototerapi veya ışık tedavisi kullanılabilir.

Mevcut tedaviler, durumun vücudun diğer bölgelerine yayılmasını engelleyemeyecektir.

DOĞUM LEKELERİ

Doğum lekeleri, ciltte doğumda bulunabilen renksiz kısımlardır. Bazen, kişiler yaşlandıkça doğum lekeleri solmaya başlar, ancak bazen de doğum lekeleri daha görünür hale gelebilir. Nedenin aşırı miktarda pigment üreten hücreler (pigmentli doğum lekeleri) veya anormal şekilde büyüyen kan damarları (vasküler doğum lekeleri) olduğu düşünülmektedir. Birçok farklı doğum lekesi türü vardır.

Belirtiler

Doğum lekeleri ten renginden kahverengiye, griden siyaha ve hatta maviye kadar birçok farklı renkte olabilir. Doğum lekelerinin türüne bağlı olarak farklı şekillerde, boyutlarda ve kıvamlarda da olabilirler. Örneğin, bir çilek hemanjiom doğum lekesi genellikle sert ve lastik gibi hissedilen çilek şeklinde bir yumru gibi görünürken, derin bir hemanjiom doğum lekesi cildin derinliklerinde oturan bir yumru gibi görünür.

Tedavi

Çoğu doğum lekesinin herhangi bir sağlık riski oluşturması olası değildir, ancak bazıları daha sonra bir soruna neden olabilir. Örneğin, bir köstebek doğum lekesi değişmeye başlarsa, cilt kanserini gösterebilir ve ameliyatla alınması gerekir. Diğer tip tedaviler tipik olarak, sadece kozmetik nedenlerle kullanılır.

En yaygın tedavi yöntemleri:

- Lazer tedavisi

- Hemanjiomların büyümesini önlemek için propranolol

- Hemanjiomları küçültmeye yardımcı olan kortikosteroidler

- Hayatı tehdit eden doğum lekeleri için interferon

- Ameliyat

YARALANMALAR

Güneş yanıkları, kızarıklıklar, yaralar ve yanıklar dahil olmak üzere bazı travma yaralanmaları cildin rengini değiştirebilir. Güneş yanığı, uygun koruma olmaksızın aşırı güneşe maruz kalmaktan kaynaklanır ve yanıkların, yaraların ve kızarıklıkların çeşitli nedenleri vardır. Her spesifik travma veya yara türü, ciltte farklı renk değişikliği ve desenlerle kendini gösterebilir.

Belirtiler

Yaralanma ve travma semptomları, türe bağlı olarak farklı olacaktır. Tipik işaretler şunlardır:

- Sıcak ve dokunmaya duyarlı kırmızı cilt

- Daha ciddi durumlarda, etkilenen bölgelerde gelişen kabarcıklar

- Etkilenen bölgede yanığın şiddetine bağlı olmayan ağrı

- Şişme

- Ciddi durumlarda şok bir belirti olabilir ve soluk ve nemli cilt, mavimsi dudaklar, uyanıklık eksikliği ve halsizlik ile kendini gösterebilir

- Küçük sıvı dolu kabarcıklar

İyileşme sürecini takiben yaraların görünümü önemli ölçüde değişecektir. Daha sonra cildin nasıl etkilendiğine girecek faktörler, yaranın türü, vücutta nerede olduğu ve ne kadar iyi bakıldığıdır.

Tedavi

Cilt renk değişikliğinin tedavisi, yaralanmaya bağlı olarak değişecektir. Güneş yanıkları için iyileşme tipik olarak zamanla kendiliğinden gerçekleşir. Aloe vera, iyileşme sürecinde ağrı semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir.

Yanık tedavisi şunları içerir:

- Ağrıyı ve yanma hissini hafifletmeye yardımcı olan losyonlar ve kremler

- Su bazlı işlemler

- Ağrı kesici ilaçlar

- İyileşme sürecini hızlandırmaya ve yanığı daha fazla enfeksiyondan korumaya yardımcı olan yara pansumanları

Ciddi durumlarda, yara dokusunu değiştirmek veya yanık izi görünümünü iyileştirmek için deri grefti veya plastik cerrahi gerekebilir. Döküntüler genellikle kendiliğinden iyileşir.

MELAZMA

Kloazma olarak da bilinen melazma, en sık güneş ışığına maruz kalan bölgelerde koyu, düzensiz ve lekeli bir cilt ile kendini gösterir. Durum yaşamı tehdit edici değildir, ancak genellikle yüzde neden olduğu kahverengi veya gri lekelerle baş etmek zor olabilir. Cilt çok fazla melanin içerdiğinde, genellikle daha koyu ten rengine sahip kişilerde, hamilelik sırasında kadınlarda ve belirli ilaçları alan kişilerde ortaya çıkar.

Belirtiler

Melazmanın ana belirtisi, onu çevreleyen deriden biraz daha koyu veya çok daha koyu olabilen hiperpigmentasyondur. En sık etkilenen alanlar yanaklar, alın, burnun köprüsü, üst dudağın üstü ve çenedir.

Tedavi

Tedavi genellikle kozmetik nedenlerle aranır. Bazı durumlarda, örneğin durum hamilelik sırasında meydana gelmişse, renk değişikliği zamanla solabilir. Durumu tedavi etmek isteyen kişiler için çeşitli ilaçlar ve yöntemler mevcuttur.

Melazmayı önlemenin en iyi yolu kendinizi güneşten korumaktır. Bu, mümkün olduğunda örtünmek, yüksek SPF'li bir güneş kremi kullanmak ve uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmakla yapılabilir.

TİNEA VERSİCOLOR

Pityriasis versicolor olarak da adlandırılan Tinea versicolor, mantar enfeksiyonunun neden olduğu bir cilt pigmentasyon bozukluğudur. Ciltteki mantar enefksiyonu fazla büyüdüğünde, ciltte kızarıklığa neden olabilir. Durum bulaşıcı değildir ve ciddi sağlık risklerine neden olması da olası değildir.

Belirtiler

Tinea versicolor'un ana semptomu, vücudun herhangi bir yerinde oluşabilen lekelerdir. Kuru ve pullu lekeler, yamalı bir görünümle etrafındaki deriden daha açık veya daha koyu olabilir. Etkilenen bölgenin kaşınmasına neden olur. Mantar cildin bronzlaşmasını önleyeceği için cilt bronzlaştığında daha belirgin olun.

Tedavi

Tinea versicolor için ilk seçenek tedavi, reçetesiz satılan antifungal ilaçlardır. Bu sabun, şampuan veya krem ​​şeklinde olabilir. Daha ağır vakalarda, tedavi, reçeteli antifungal ilaçlar içerebilir﻿. Cilt sonuçta normal rengine dönecektir. Bu durumdan kurtulurken cildinizi güneşten korumalı ve bronzlaşmamalısınız. Tinea versicolor tekrarlayabilir.

ADDİSON HASTALIĞI

Addison hastalığı, adrenal bezleri etkileyen nadir bir hastalıktır. Hipoadrenalizm veya birincil adrenal yetmezlik olarak da bilinir ve adrenal bezler kortizol ve aldosteron hormonlarını yeterince üretemediğinde ortaya çıkar. Bozukluğa vücuttaki adrenal bezlere zarar veren bir otoimmün yanıt veya otoimmün adrenalit, tüberküloz, sistemik mantar enfeksiyonları ve ilerlemiş bir HIV enfeksiyonu gibi diğer hastalıklar neden olur.

Belirtiler

Hastalığın en dikkat çekici belirtileri aşırı yorgunluk, sinirlilik, anormal adet dönemleri, iştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı, ayağa kalkarken sersemlik veya baş dönmesi, depresyon, karın ağrısı, eklem ve kas ağrısı, cildin koyulaşması, özellikle cilt kırışıklıkları, yara izleri, meme uçları veya avuç içlerinin renk değişimidir.

Tedavi

Addison hastalığı için en iyi tedavi hormon replasman tedavisidir. Kortizol ve aldosteron düzeylerinin ilaçlarla artırılması gerekir.

DERMATİT

Dermatit, birçok şekilde ve birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen, tehlikeli olmayan bir cilt sorunudur. Durumun türleri arasında kontakt dermatit, egzama ve seboreik dermatit bulunur. Egzama tipik olarak bağışıklık sistemindeki bir işlev bozukluğu, deri enfeksiyonu veya temas alerjenleri ile birlikte kuru deriden kaynaklanır.

Belirtiler

Dermatit durumunda, bazı tipik belritiler şunlardır:

- Acıya veya yanmaya neden olabilen kırmızı kaşıntılı bir döküntü

- Kabarcıklar

- Aşırı kuru cilt

- Çatlak veya hassas cilt

- Kurdeşen

- Sıvı dolu kabarcıklar

- Kaşıntı

- Saç derisinde, altında kırmızı olan ve yağlı veya nemli görünen pullu cilt lekeleri

- Beyaz veya sarı renkte pul pul dökülme

Tedavi

Dermatit olan insanlar için tedavi seçenekleri arasında kremler, merhemler, losyonlar veya jeller kullanılabilir. Bağışıklık tepkisini etkileyen kremler özellikle yararlı oalbilir. Bunlar haricinde fototerapi ve daha şiddetli vakalarda ilaçlar kullanılabilir.

GÜL HASTALIĞI

Rosacea, bir diğer adıyla gül hastalığı, öncelikle yüzü ve bazen gözleri etkileyen bir cilt rahatsızlığıdır. En çok açık tenli kişilerde görülür. Rosacea'ya neyin sebep olduğu net değildir, ancak bazı araştırmacılar bunun genetik olabileceğine ve çevresel faktörler tarafından tetiklenebileceğine inanmaktadır. Rosacea herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir ve tipik olarak döngüseldir.

Belirtiler

Rosacea'nın ana semptomu, yüzdeki sık kızarıklık ve gözle görülür kan damarlarıdır. Bazı durumlarda sivilceye benzeyen kırmızı şişlikler, deri altında küçük kırmızı çizgiler, akne, kuru, tahriş olmuş, şişmiş ve kırmızı gözler ve burun şişmesine de neden olabilir.

Tedavi

Rosaceanın tedavisi olmadığından, tedavi ağırlıklı olarak semptomları hafifletmeye ve alevlenmeleri kontrol etmeye odaklanır. Cilt rahatsızlıklarının yönetimi söz konusu olduğunda iki ana faktör, uygun ilaç tedavisi ve iyi bir cilt bakımı rutinidir. Kan damarlarını daraltarak kızarıklığı gideren topikal ilaçlar, antibiyotikler ve lazer tedavisi uygulanabilir.

Alevlenmeleri önlemek için bunları deneyin:

- Onları neyin tetiklediğini bulun ve bu tetikleyicilerden kaçının

- Günlük güneş kremi kullanın

- Yüzünüze çok sık dokunmaktan veya ovalamaktan kaçının

SEDEF HASTALIĞI

Sedef hastalığı, cildi etkileyen bir tür otoimmün bozukluktur. Vücudun bağışıklık sistemi sağlıklı cilt hücrelerini tehdit olarak tanımladığında ve onlara saldırmaya başladığında ortaya çıkan bağışıklık fonksiyon bozukluğundan kaynaklanır. Otoimmün hastalıkların bir virüs, bakteriyel enfeksiyonlar veya parazitler gibi bir enfeksiyonla tetiklenebileceği düşünülmektedir, ancak bu teori kesin değildir ve sedef hastalığı dahil otoimmün hastalıkların kesin nedeni henüz bilinmemektedir.

Belirtiler

Farklı sedef hastalığı türleri vardır ve her tür farklı semptomlarla kendini gösterir. Durumun ana semptomu, tipik olarak plak tipi sedef hastalığı vakalarında bulunan kırmızı ve pullu bir döküntüdür. Sedef hastalığının diğer beş türü, guttat sedef hastalığı, tırnak sedef hastalığı, ters sedef hastalığı, püstüler sedef hastalığı ve eritrodermik sedef hastalığıdır.

Diğer yaygın belirtiler şunlardır:

- Simli veya beyaz renkte olabilen pullarla kaplı kırmızı lekeler

- Kuruluk

- Kaşıntı

- Çatlama

Tedavi

Sedef hastalığı için tedavi seçenekleri, hastalığın türüne ve ciddiyetine bağlı olacaktır. Hastalığın daha hafif formları, iyi bir cilt bakımı rutini ve kaşıntı giderici kremler veya merhemler gibi ev ilaçları ile yönetilebilir.

Kaşıntı önleyici ilaçlar ve kremi gibi sedef hastalığından kurtulma sağlayabilecek birçok reçetesiz ilaç da vardır. Reçeteli ilaçlar, hastalığın daha ciddi vakalarıyla savaşmaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.