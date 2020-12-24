Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi? Sinovac aşısı güvenilir mi? Sinovac aşısı başarı oranı ve özellikleri..

Çin'den sipariş ettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelip gelmediğine dair soru işaretleri oluşmaya başladı. Sinovac aşısı güvenilir mi, özellikleri nedir?

Tüm dünyanın aylardır mücadele ettiği koronavirüs ve aşı çalışmaları sonucunda Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısının Türkiye’ye gelip gelmediği merak ediliyor.

Aynı zamanda aşı haberini alan vatandaşlar, aşı geldi mi, Sinovac nedir, özellikleri nelerdir, Çin aşısı güvenilir mi gibi soruları araştırmaya başladı.

İşte Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısıyla ilgili merak edilen bilgiler..

ÇİN AŞISI TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Aşının Türkiye'ye geldiğine dair ortaya çıkan iddialara henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısından sonra aşıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SİNOVAC AŞISI NEDİR?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Sinovac'ın ticari aşıları arasında Healive (hepatit A), Bilive (kombine hepatit A ve B), Anflu (grip), Panflu (H5N1) ve PANFLU.1 (H1N1) bulunuyor.

Nisan 2020'nin ortalarında Çin, Sinovac tarafından geliştirilen aday koronavirüs aşısı için bir klinik çalışmayı onayladı.

CoronaVac adı verilen aşı, koronavirüsünü kimyasal olarak inaktive eden bir virüs aşısıdır. CoronaVac aşısı Brezilya, Şili, Endonezya, Filipinler ve Türkiye'de Faz III klinik deneylerine tabi tutuldu.

Brezilya Faz III denemelerini 10 kasımda bir gönüllünün intiharı yüzünden durdurmuş, 11 kasımda devam ettirmiştir.

Çin'de CoronaVac, koronavirüs enfeksiyonlarını önlemek için ulusal acil durum kullanım yetkisi kapsamında binlerce kişiye halihazırda uygulanmış durumda.

SİNOVAC AŞISI BAŞARI ORANI NEDİR?

Yapılan açıklamaya göre Çin aşısı Sinovac'ın güvenilirlik oranı %97 çıktı. Aşının %97 oranda etkili olacağı düşünülmektedir.Fakat klinik test sonuçlarına göre son oran Ocak ayında belli olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık başında Sinovac’ın geliştirdiği aşı hakkında "Aşıyla ilgili olarak, Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı.” açıklamasını yapmıştı.

SİNOVAC AŞISI ALAN ÜLKELER

Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'nin 30 Kasım tarihinde yayımladığı tabloya göre, Çin aşısı Sinovac’ı Endonezya, Brezilya, Şili, Türkiye, Banladeş aldı.