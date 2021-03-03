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    Çin aşısının yan etkileri açıklandı

    Çin aşısının yan etkileri açıklandı

    Çin'den getirtilerek Türkiye'de de uygulanan CoronaVac aşısının yan etkileri titreme, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrısı ve ateş olarak aktarıldı.
    • AA
    • 03.03.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 13:27
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    Hacettepe Üniversitesi, Çin'den getirilen CoronaVac aşısının Faz-3 etkililik oranı ve yan etkilerini araştırdı.

    14 Eylül tarihinde Türkiye'de uygulanmaya başlayan SinoVac yapımı koronavirüs aşıları, belirli testlerden geçti.

    Uygulamalar sonucunda yüzde 83,5 etkililik oranı olduğu aktarılan aşıda, bazı yan etkilere de rastlandı.

    ÇİN AŞISININ YAN ETKİLERİ

    Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova'nın yaptığı açıklamada aşının baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, yorgunluk, ateş gibi yan etkileri bulunduğu aktarıldı.

    Çin aşısının yan etkileri açıklandı #1

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