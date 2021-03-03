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Çin aşısının yan etkileri açıklandı

Çin aşısının yan etkileri açıklandı

Çin'den getirtilerek Türkiye'de de uygulanan CoronaVac aşısının yan etkileri titreme, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrısı ve ateş olarak aktarıldı.