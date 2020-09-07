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    Çin, potansiyel aşı adaylarını tanıttı

    Çin, potansiyel aşı adaylarını tanıttı

    Koronavirüs salgınının çıkış noktası kabul edilen Çin, geliştirdiği aşıları ilk kez görücüye çıkardı.
    • REUTERS
    • 07.09.2020 - 14:56
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha önce, ülkesi tarafından üretilecek herhangi bir aşının ‘küresel bir kamu malı’ olacağını belirtmişti.

    Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda zamana karşı yarış devam ederken, bu konuda bir olumlu haber de salgının çıkış noktası sayılan Çin’den geldi.

    Çin'de Sinovac Biotech ve Sinopharm adlı şirketler tarafından geliştirilen aşı adayları Pekin ticaret fuarında kamuoyuna sunuldu.

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    FAZ DENEYLERİ SONRASI PİYASAYA SÜRÜLECEK

    Aşılar henüz piyasaya sürülmedi ancak üreticiler Faz 3 deneylerinin ardından bu yılın sonuna kadar onay almayı umduklarını belirtti.

    KÜRESEL KAMU MALI

    Sinovac’tan bir yetkili yaptığı açıklamada, yılda 300 milyon doz üretebilen ‘bir aşı fabrikasının’ inşaatını tamamladıklarını söyledi.

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