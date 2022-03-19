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    Çin’de 14 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

    Ülkenin Jilin eyaletinde 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 2021 yılının Ocak ayından bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm bildirildi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 10:44
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    Çin’de 14 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

    Dünyada 2 yıldan fazladır etkisini sürdüren koronavirüs, ilk olarak Çin'de ortaya çıkmıştı.

    Virüs, varyantları ile birlikte maddi ve manevi zarara uğratmaya devam ederken, Çin'den koronavirüse dair haberler azalmıştı.

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde 2 bin 228 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi.

    14 AYDIR ÖLEN OLMADI

    Vakaların bin 674’ünün salgındaki son dalganın merkezi olan Jilin eyaletinde tespit edildiği, aynı eyaletteki 2 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Böylece ülkede 2021 yılının Ocak ayından bu yana koronavirüs kaynaklı ilk ölümler kayda geçti.

    Çin’de 14 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm #1

    TOPLAM ÖLÜM SAYISI

    Çin anakarasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 638’e yükseldi. Ölümlerin çoğu 2020 yılının başında Wuhan kentinde kayıtlara geçmişti.

    AŞILAMA ORANI YÜZDE 87,8

    Çin’de koronavirüs karşı aşılama oranının yüzde 87,8’e ulaştığı belirtilirken, 60 yaş üstü 264 milyon kişiden 52 milyonunun ise aşı yaptırmadığı bilgisi paylaşıldı.

    Çin’de 14 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm #2

    "SIFIR VAKA" POLİTİKASI

    Son dalganın yaşanmasında görev ihmalinde bulundukları gerekçesiyle 60’ın üzerinde Komünist Parti yetkilisi de görevinden alındı.

    Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salgınla mücadele konulu Politbüro toplantısında ülkenin "sıfır vaka" politikasının süreceği mesajını vermiş, salgını zamanında kontrol edemeyen yerel yetkililerin sorumlu tutulacaklarını belirtmişti.

    Çin’de 14 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm #3


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