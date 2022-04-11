Koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina uygulanan Şangay’da, evden çıkamayan vatandaşlar pencereye çıkıp, çığlık atarak yetkilileri protesto etti.

Çin’de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sıkı tedbirler, halk tarafından protesto edildi.

Sıfır vaka politikası nedeniyle nüfusun yüksek olduğu Şangay’da, 28 Mart’tan bu yana tam kapanmaya gidildi.

Kimseye evden çıkmak için izin verilmezken, kentteki halk tüm yiyeceklerinin tükendiğini belirterek yetkililere sıra dışı bir tepki gösterdi.

İHA’nın haberine göre; evden çıkamayan halk pencereye çıktı. Yeterince gıda tedariki yapılmaması nedeniyle çığlık atan halk, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Sokağa çıktı, polisle tartıştı

Evinden çıkarak sokağa inen bir kişi, polis tarafından durduruldu. Polis ve vatandaş arasında yaşanan gerilim ise, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çin’de halkın karantina protestosu: Pencereye çıkıp çığlık attılar VİDEO



Vakalarda rekor seviyeye ulaşıldı

Şanghay'da pazar günü 26 bin 87 yeni vaka tespit edilmesi ile rekor seviyeye ulaşıldı

Vakaların 25 bin 173'ünün semptom göstermediği kaydedildi.