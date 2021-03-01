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    Çin'de hazirana kadar hedef yüzde 40'ı aşılama

    Çin'de koronavirüsle mücadele kapsamında ülke nüfusunun yüzde 40’ının hazirana kadar aşılanmasının planlandığı bildirildi.
    • AA
    • 01.03.2021 - 23:18
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    Çin'de hazirana kadar hedef yüzde 40'ı aşılama

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonuna bağlı tıp uzmanı Zhong Nanshan, Brookings Enstitüsü ve Tsinghua Üniversitesince düzenlenen, ABD'li ve Çinli uzmanların katıldığı çevrim içi forumda konuştu.

    HAZİRANA KADAR HEDEF YÜZDE 40

    Hazirana kadar ülkenin yüzde 40'ını aşılamayı hedeflediklerini açıklayan Zhong, Çin'in aşı kapasitesinin bu hedefe ulaşmak için yeterli olduğunu ifade etti.

    Çin de hazirana kadar hedef yüzde 40 ı aşılama #1

    YÜZDE 3.56 AŞILANDI

    Çin'in salgını kontrol altına alma sürecinde çok iyi olduğunu ancak aşılama hızının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu belirten Zhong, 1,4 milyarlık nüfusun yalnızca yüzde 3,56'sının aşılandığını aktardı.

    52 MİLYON DOZ AŞI DAĞITILDI

    Zhong, 28 Şubat itibarıyla ülkede yaklaşık 52 milyon doz koronavirüs aşısının dağıtıldığını bildirdi.

    Bunun yanı sıra Çinli ve ABD'li uzmanlar, hızlı bir normale dönüş süreci beklenmemesi konusunda uyardı.

    Çin de hazirana kadar hedef yüzde 40 ı aşılama #2

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