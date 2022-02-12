Çin'den Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı

Çin, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği koronavirüs hapının acil kullanımına onay verdi.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın koronavirüs için ürettiği ilaç olan Paxlovid'e Çin'den de acil kullanım onayı verildi.

Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı ilaç için acil kullanım değerlendirmesi yapıldığı ve kullanımına koşullu onay verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilacın, hastalık belirtilerinin zayıf ve orta düzeyde olduğu, belirtilerin ilerlemesinin hayati risk oluşturabileceği hastalar için kullanılabileceği, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebileceği belirtildi.

"İLAÇLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRDÜRÜLMELİ"

İki ayrı antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşimi olan Paxlovid'i kullanan hastaların etkilerini dikkatle gözlemesi gerektiğini hatırlatan idare, şirketten ilaçla ilgili araştırmaları sürdürmesini, onay için belirlenen sürelere uymasını ve araştırma sonuçlarını zamanında bildirmesini istedi.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜMLERİ YÜZDE 88 AZALTTI

Pfizer, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ilacın Kovid-19 bulaşan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığının tespit edildiğini bildirmişti.

Geçen ay yapılan laboratuvar çalışmalarında hapın Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantına karşı da etkili olduğu saptanmıştı.

ABD İlaç ve Gıda İdaresi, 22 Aralık 2021'de Paxlovid'in 12 yaş ve üstü, ağır hastalık riski taşıyan hastalarda acil kullanımına onay vermişti.