Çinko asetat nedir? Çinko nerelerde bulunur, faydaları nelerdir? Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?

Çinko asetat, çinko eksikliğini önleyen ve Wilson hastalığı ve diğer koşulları tedavi etmek için kullanılan bir takviyedir. Ayrıca çinko tuzu dihidrat ve çinko diasetat olarak da adlandırılır.

Çinko, insan vücudunda bulunan ve sayıları 300’ü aşan farklı enzimin, uygun şekilde işlev gösterebilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Sağlıklı bir insanın vücudunda toplamda 2 ya da 3 gram çinko bulunmaktadır.

Son günlerde gıda takviyesi ve pastil olarak oldukça fazla önerilen çinko asetat nedir, faydaları nelerdir, çinko eksikliği belirtileri gibi sorular araştırılıyor.

İnsan vücudu yüksek miktarda çinkoyu depolayamadığı için, çinko düzenli bir biçimde beslenmenin bir parçası olarak tüketilmelidir. Peki Çinko hangi besinlerde var, nasıl tüketilir?

İşte çinko hakkında merak edilen tüm detaylar..

ÇİNKO ASETAT NEDİR?

İnsan vücudu, optimum performans için belirli mikro besinlere ve makro besinlere ihtiyaç duyar. Çinko, antioksidan özelliklere sahip, A vitamini emilimine yardımcı olan ve sağlıklı hormonları ve vücut dokusunu teşvik eden böyle bir besleyici takviyedir.

Çinko asetatın kullanılmasının ana nedenlerinden biri, Wilson hastalığından etkilenen bireyleri tedavi etmektir. Bu, bakırın serbest bırakılmadığı, depolandığı ve vücudu zehirlediği genetik bir hastalıktır. Çinko asetat, bakırın vücuda emilimini durdurmak için çalışır ve sıklıkla diğer reçeteli ilaçlarla birlikte kullanılır.

Tıbbı araştırmalar son günlerde en popüler formu olan çinko asetat pastillerinin soğuk algınlığı süresini azaltabileceğini göstermektedir.

ÇİNKONUN FAYDALARI NELERDİR?

Ergenlik ve sonrasında vücudun ihtiyacı olan çinkonun karşılanmaması, zaman içerisinde görme kaybına yol açabilmektedir. Gözün görme fonksiyonunun sağlıklı olarak devam etmesi için sağlıklı beslenme ve çinko alımı büyük bir öneme sahiptir.

Vücut için enerji ve zindelik kazandıran çinkonun, gerekli olan günlük miktarının alınması çok önemlidir.

Hastalıklardan korunmak için düzenli olarak çinko içeren besinler tüketmek, eğer doğal olarak alınamıyorsa takviye olarak tüketilmesi önerilmektedir.

Cilt ve mukoza zarlarının korunmasında etkin bir rol alır. Kronik hastalıkları olan kişiler, düşük çinko seviyesine sahiptir. Bu kişilerde hastalıklara bağlı oluşan yaralar da çinko eksikliği nedeni ile daha hızlı gelişir.

Yapılan araştırmalar, saç dökülmesinin ilk nedenini sağlıksız beslenme ve mineral eksikliği olduğunu göstermiştir. Çinko, saç köklerini güçlendiren çok önemli bir mineraldir.

Çinkonun, dokuların yenilenmesi ve yaraların iyileşmesi üzerindeki etkileri ile cilt sağlığını koruyan önemli bir mineral olduğu bilinmektedir.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücuttaki yaraların yavaş iyileşmesi

Saç dökülmeleri

Kronik yorgunluk

Sürekli ishal problemi

Tırnaklarda oluşan beyaz noktalar

Büyüme ve gelişme yavaşlığı

Yaşa bağlı ortaya çıkan görme kaybı

Zayıf bağışıklık sistemi

Tat ve koku duyularının bozulması

Anemi

Akne ve sivilce oluşumu

Cilt kuruluğu

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Kabuklu Deniz Ürünleri:

İstiridye

Yengeç

Midye

Istakoz

Et Ürünleri:

Sığır eti

Kuzu eti

Kümes Hayvanları:

Hindi

Tavuk

Balık Çeşitleri:

Sardalya

Somon

Dil balığı

Baklagiller:

Nohut

Mercimek

Siyah fasulye

Barbunya

Yumurta ve Süt Ürünleri:

Süt

Yoğurt

Peynir

Yumurta

Tam Tahıllar:

Yulaf

Kinoa

Esmer pirinç

Sebze Çeşitleri: