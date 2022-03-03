Çinko eksikliğini gösteren en yaygın 10 belirti

Göz sağlığından bağışıklığa kadar vücutta birçok farklı sürece katılan çinko minerali, eksikliğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte çinko eksiliğinde ortaya çıkabilen 10 belirti.

Çinko, vücudumuzu sağlıklı ve canlı tutan son derece önemli bir mineraldir. Bu mineral, vücutta birçok farklı sürece katılır. Bu güçlü besinin yetersiz alımı, sağlık üzerinde çeşitli zararlı etkilere neden olabilir.

Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan bir mineraldir. Hamilelik, çocukluk ve ergenlik döneminde normal büyüme ve gelişmeyi, yara iyileşmesini ve normal tat ve koku alınmasını destekler. Çinko ayrıca görme kaybı, yaşa bağlı kronik hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde de rol oynar.

Çinko eksikliği tip 2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve Alzheimer hastalığı gibi çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.

GÜNLÜK ÇİNKO İHTİYACI

Çinko, D vitamini ve C vitamini kombinasyonu bağışıklığı artırmada özellikle önemlidir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 31'inin çinko eksikliği olduğu tahmin edilmektedir.

Günlük alınması gereken çinko miktarı yetişkin erkekler için 11 mg ve yetişkin kadınlar için 8 mg'dır. Hamile ve emziren kadınların günde 12 mg tüketmesi gerekmektedir.

Kırmızı et, sakatatlar, tavuk, kabuklu deniz ürünleri, nohut, ıspanak, mantar, yoğurt, kabak çekirdeği ve kajuda iyi miktarda çinko bulunur.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİ GÖSTEREN 10 BELİRTİ

Vücutta çinko minerali eksikse bu 10 belirti ortaya çıkabilir.

Sivilce

Çinko, iltihaplı sivilcelerin ortaya çıkmasını önleyebilen harika bir iltihap önleyicidir. Cilt bakımı rutini, kullandığınız makyaj ürünleri, hormon sorunları ve beslenme de dahil olmak üzere birçok başka şey sivilceye neden olabilir, ancak her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyorsanız ve sivilcelerin nedeni çinko eksikliği olabilir.

Uyku Sorunları

Uyku eksikliği kilo alımı, konsantrasyon eksikliği, olumsuz düşünceler ve artan yaralanma riski gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Uyumakta zorluk çekiyorsanız, diyetinizi daha yüksek miktarda çinko ile zenginleştirin. Çinko, uyku hormonu melatoninin üretimine ve düzenlenmesine yardımcı olur, bu nedenle bu çinko eksikliği uykusuzluğa ve uyku sorunlarına neden olabilir. Çinko, magnezyum ve melatonin takviyeleri uyku kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

İshal

Çinko eksikliği bağışıklığı etkileyebilir ve bağışıklık sistemi zayıfladığında ishal şeklinde hazımsızlığa neden olabilir. İshal, E. coli dahil olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riskinin daha yüksek olmasına yol açar. Bu sorun özellikle çocuklarda yaygındır, ancak iyi haber şu ki çinko altı aylık ve daha büyük bebeklerin tedavisinde çok iyi çalışır. Bir uzmana danışmadan önce bebeğinize asla bir ek vermemeniz gerektiğini unutmayın.

Kulak Çınlaması

Araştırmalar, kulak çınlaması olan 100 kişiden 12'sinin çinko eksikliği yaşadığını göstermektedir. Çalışmalari işitme kaybının çinko ile çok daha iyi tedavi edilebileceğini göstermiştir. Bunun nedeni muhtemelen çinkonun koklea sağlığına yardımcı olan iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahip olmasıdır.

Yavaş İyileşen Yaralar

Ciltte herhangi bir türde bir kesik veya çizik olduğunda kan mümkün olduğu kadar çabuk pıhtılaşır. Bu, daha büyük yaralanmalarda kanamayı önlemek ve küçük yaralanmalarda bakteriyel veya viral enfeksiyonları önlemek için vücut tarafından yapılır. Çinko eksikliğinde zayıflamış bir bağışıklık sistemi açık kesiklerin daha yavaş iyileşmesine neden olabilir. Vücudun dokuları onarmak için çinkoya ihtiyacı vardır.

Zayıf Bağışıklık

Çinko, bağışıklık sistemi için son derece önemli bir mineraldir. T hücrelerinin büyümesini uyarır ve vücudun hastalıkları önlemesi için gerekli olan beyaz kan hücrelerinde hayati önem taşır. Ayrıca bakterileri, kanser hücrelerini ve virüsleri de yok eder. Çinko ayrıca genel olarak ruh hali ve sağlıktaki değişiklikleri düzenleyen çok çeşitli proteinler ve hormon reseptörleri için bir yapı oluşturur. Ayrıca çinko, hücre zarlarının korunması için önemlidir. Kısacası çinko eksikliğiniz varsa, iyi çalışmayan bir bağışıklık sisteminiz de var demektir.

Göz Sağlığının Bozulması

Gözlerde, özellikle retina içinde ve çevresinde çok miktarda konsantre çinko bulunur. Çinko vücutta karaciğerden A vitamini taşınmasından sorumludur ve bu taşımanın son hücresi retinadır. A vitamini gözlerde koruyucu pigmentlerin varlığını sağlayarak keskin görüş sağlar.

Sık Sık Alerji Yaşanması

Çinko, vücudun alerjileri kontrol etmekten sorumlu histamin depolamasında büyük rol oynar. Çinko eksikliği alerjilere ve alerjik belirtilere daha fazla duyarlılığa neden olabilen aşırı histamin üretimine yol açar. Bu, özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişilerde yaygındır.

Saç Dökülmesi

Çinko eksikliği genellikle saç incelmesine ve saç dökülmesine neden olur. Kronik stres altındaysanız bunu yaşama riski daha da yüksektir, bu nedenle yeterli çinko aldığınızdan emin olun.

Yemeklerin Tadını Alamama

En sevdiğiniz yemekler eskisinden daha az lezzetli geliyorsa bu, vücudunuzda çinko eksikliğinin bir işareti olabilir. Bunun nedeni çinkonun sadece işitme ve görme yetinizi değil tüm duyularınızı etkileyebilmesidir. Koku ve tat alma duyusu da etkilenebilir ve bu da yemeğin tadını tam olarak alamamanıza neden olabilir.