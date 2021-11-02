Çinkonun saç sağlığı üzerindeki bilinmeyen etkileri

Çinkonun saçı güçlendiren ve dökülmesini önleyerek daha hızlı uzamasını sağlayan özelliklerini keşfetmeye ne dersiniz?

Saç bakımınız için sadece hangi şampuanı alacağınızı düşünmek yeterli değildir. Her gün aldığınız besinlere de eşit miktarda dikkat etmeniz gerekir. Saç beslenmesi, sağlıklı saçlar için gerekli olan doğru miktarda vitamin ve mikro besinleri vücudunuza almanızla başlar.

Saçın canlanması ve yeniden çıkması kolay olmaz ancak vücudunuza uygun miktarda çinko, biotin, diğer saç dostu vitaminleri almak ve stresten uzak durmak gereklidir. İncelen saçları tersine çevirmenin bir yolunu aramaya başlamadan önce çinko hakkında aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler;

ÇİNKONUN SAÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çinko, saç dokularının inşasında ve onarılmasında etkili bir rol oynar, foliküllerin etrafındaki yağ bezlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu mikro besin maddesinin eksikliği genellikle saç dökülmesine ve incelmesine yol açar.

Çinko eksikliği, saç köklerinin protein yapısında değişikliklere neden olarak bütünlüklerini zayıflatarak yeni saçların normalden daha hızlı dökülmesine neden olur. İnsanların çinko açısından zengin bir diyetle saç rengini, dokusunu ve gücünü canlandırdığı gözlemlenmiştir.

Bu saç büyütmede etkili özel mikro besin maddesi, DNA ve RNA üretiminde çok önemli bir rol oynar, folikül hücrelerinin verimli bir şekilde bölünmesi için bir gerekliliktir ve saç büyüme döngüsü boyunca gelişmiş bir anagen aşamasına yol açar. Çinko ayrıca fiziksel büyüme, bağışıklık, yara iyileşmesi, gelişme ve daha fazlası gibi karmaşık vücut fonksiyonlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Çinko, yayınlanan araştırmaya göre erkek tipi kellik ile ilişkili steroid oluşumunu engeller. Bu nedenle, çinko eksikliğini uzak tutmak daha iyidir, ancak her iki tarafta da yürümek için her zaman ince bir çizgi vardır, çünkü yüksek dozda çinko tüketmek daha fazla saç dökülmesine neden olabilir.

ÇİNKO İLE DOĞRU DENGEYİ SAĞLAYIN

Çok fazla dile getirilmese de uzun ve güzel saçlar, sağlıklı beslenmenin mükemmel bir işaretidir. Bu nedenle, saçınızı korumak için bu mikro besinin doğru dengesi oldukça önemlidir. Beslenme ve bakım her zaman el ele gider.

Diyetinize dikkat etmek ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmek sadece vücudunuz için değil saçlarınız için de önemlidir. Herhangi bir vitamin veya mineralin fazlalığı vücut üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Vücudunuzda çinko eksikliği saç sökülmesine neden olabilir. Yüksek düzeyde çinkonun varlığı ise, diğer minerallerin emilimini etkiler, testosteron ve saç incelmesine ve saç dökülmesine yol açan diğer hormonal dengesizliklerin üretimini teşvik eder.

İnsan vücudunda bulunan esansiyel bir eser element olan çinko gereklidir, ancak miktarı çok önemlidir. Ortalama bir yetişkin erkek günde 11 mg çinkoya ihtiyaç duyarken, bir kadın yetişkinin her gün 8 mg çinko alması gerekir.

Sağlıklı bir diyet bu gereksinimleri karşılamanızı sağlar, ancak gastrointestinal bozukluklar, vejetaryenlik, alkolizm, hamilelik vb. gibi bazı durumlar vücutta çinko seviyelerinin düşmesine neden olabilir.

ÇİNKO SEVİYESİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Vücut doğal olarak çinko üretmez, bu nedenle gıdalardan veya diğer takviyelerden alınması gerekir. Neyse ki çinko içeren her çeşit lezzetli yiyecek var. İstediğinizi yiyebilir ve takviye olmadan düzenli ve sağlıklı bir diyetle yeterince çinko alabilirsiniz. İşte, saç sağlığı için harikalar yaratabilecek birkaç doğal çinko kaynağı:

- Karides, yengeç ve ıstakoz gibi deniz ürünleri,

- İstiridyeler,

- Kırmızı et ve kümes hayvanları,

- Kabak çekirdeği,

- Nohut,

- Kaju fıstığı,

- Badem,

- Fırınlanmış barbunya fasulyesi,

- Yumurta sarısı,

- Süt ve Soya ürünleri.

Tam tahıllı ekmek, baklagiller veya tahıllar gibi bitki bazlı gıdalar da çinko bağlayan ve kan dolaşımımıza emilimini engelleyen fitatlar içerir. Yapılan araştırmalara göre, hayvansal proteinler, bitki bazlı veya gıda bazlı kaynaklara kıyasla en iyi çinko kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, bitki bazlı yemekler veya vegan bir diyet tüketen kişiler genellikle çinko eksikliği ve ardından saç dökülmesi riski altındadır. İşte bu noktada doğru vitamin takviyesi devreye girebilir.