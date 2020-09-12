Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, koronavirüsün insan yapımı olduğunu söyledi

Daha önce de koronavirüs ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan yeni bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Hong Kong Üniversitesi’nin eski araştırmacısı olan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, geçtiğimiz aylarda koronavirüsün daha önceden bilindiğini ancak gizlendiğini söylemişti.

Bu gerçeği dünyaya duyurmak için, Çin’e bağlı ama özerk idareye sahip Hong Kong’tan ABD’ye kaçmak zorunda kaldığını söylemişti.

Bu sefer de virolog Li-Meng, yeni bir iddia ortaya attı.

"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI"

Koronavirüsün insan yapımı olduğunu dile getiren Li-Meng, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız. Detaylı bilimsel kanıtlarla bunun neden doğadan, o hayvanlardan gelen bir şey olmadığını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSTEN DAHA KÖTÜLERİ KEŞFEDİLDİ"

Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan Shi Zengli de dünya mevcut salgınla savaşmaya devam etse bile yeni ve potansiyel olarak daha kötü virüslerin keşfedildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların bir sonraki bulaşıcı hastalık salgınından muzdarip olmasını önlemek istiyorsak, doğada vahşi hayvanlar tarafından taşınan virüsleri öğrenmek ve araştırma yapmak zorundayız. Koronavirüs salgını buzdağının görünen yüzü... Onları incelemezsek muhtemelen başka bir salgın olacaktır" ifadelerini kullandı.