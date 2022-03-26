Cinsel gücü artırıyor, ağrıları azaltıyor, kanserden koruyor! Uyumadan 2 saat önce içmek yetiyor...

Karanfil, sağlığa faydası, eşsiz tadı ve kokusu ile mutfaklardan eksik etmediğimiz baharatlar arasında yer alıyor. Tam bir şifa deposu olan karanfil bitkisinin yağı da birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Syzygium aromaticum ağacından elde edilen karanfil bitkisi, mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz baharatlardan sadece biri…

Eşsiz tadı ve kokusuyla da öne çıkan şifa deposu karanfil, içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa sayısız fayda sağlıyor.

Hemen hemen herkes tarafından bilinen en doğal ilaçlardan biri olan karanfil bitkisinin kendisi kadar yağının da faydaları saymakla bitmiyor.

Kullanımı Osmanlı Devleti’ne kadar dayanan karanfil yağının, o dönemlerde ameliyatlarda sakinleştirici olarak kullanıldığı biliniyor.

Güçlü bir antiseptik etkiye sahip olan karanfil yağı, eklem ağrılarından şeker hastalığına, kanserden diş iltihabına kadar birçok rahatsızlığı gidermeye yardımcı oluyor.

Ancak en bilinen faydası diş ağrısını bitirmek olan bu yağ, ağrı kesici ilaçlarda ham madde olarak kullanılıyor.

Pek çok kullanım alanı olan karanfil yağının faydalarını sizler için derledik. İşte karanfil yağının faydaları ve yapılışı...

KARANFİL YAĞININ FAYDALARI

Karanfil yağının en bilinen özelliği, diş bakımı ve diş ağrıları için kullanılmasıdır.

Ağızda biriken mikropları temizleyerek ağız bakımını yapmanıza yardımcı olur.

Ağız kokusunu giderir.

Eklem, kas ve romatizma ağrılarına iyi gelir.

Eklemlerdeki şişkinliklerin geçmesine yardımcı olur.

Şiddetli baş ağrılarına neden olan iltihaplanmaları giderir.

Stresi ve zihin yorgunluğunu alır ve baş ağrılarını dindirir.

Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı ile beraber kullanıldığında sivilce ve aknelere kesin çözüm sağlar.

Enfeksiyon tedavilerinde önerilir.

Vücutta meydana gelen yaralar, mantar enfeksiyonları, böcek sokmaları ile oluşan iltihapları gidermeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Virüslere karşı vücuda direnç sağlar.

Beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Hafıza problemi olan kişilere faydalı olduğu bilinir.

Geciktirici etkisi ile cinsel performansı artırma özelliği taşır.

Sindirimdeki sinir hücrelerini uyararak besinlerin sağlıklı bir şekilde emilimini sağlar.

İçerisindeki çözücü maddeler sayesinde uyku problemine iyi gelir.

Tümörlerin büyümesini durdurmaya yardımcı olur ve kanser hücrelerinde hücre ölümünü destekler.

Uyarı: Cinsel gücü artırdığı söylenen karanfil yağı, cinsel organa sürülmez. Bu yağ cilde uygulanırken başka yağlarla birlikte kullanılması gerekir çünkü uyuşturucu etkisi bulunur.

KARANFİL YAĞI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 çay bardağı karanfil

1 litre zeytinyağı

Yapılışı:

1 çay bardağı karanfili blender ile minik parçalara ayırın.

Daha sonra içerisine 1 litre zeytinyağını ilave edin.

Bu karışımı 10-15 gün cam bir kavanozda güneş görecek bir yere koyun.

Ardından bekletilen kavanozu bir tencerenin içine koyup üzerine su ekleyerek kaynatın.

Kavanozu alıp başka bir kavanoza süzerek boşaltın. Artık karanfil yağınız kullanıma hazır...

KARANFİL YAĞININ KULLANIMI

Sağlık dostu olan, eşsiz bir kokusu ve tadı olan karanfil yağının kullanım alanı oldukça geniştir.

Hastanelerde sakinleştirici ve uyuşturmak amacı ile kullanılan karanfil yağı, diş ağrısına iyi gelir. Diş ağrısı için karanfil yağını bir pamuğa damlatın ve ardından ağrıyan dişinizdeki o bölgeye sürüp bekletin.

Karanfil yağı, akne ve sivilce oluşumunu azaltmak için de kullanılabilirr. Ağır sivilceler için karanfil yağının içine 2 diş sarımsağı atıp iyice ezin ve cildinize sürün. Böylece cildinizdeki akne ve sivilcelerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Sürekli uyku problemi yaşıyorsanız, uyumadan 2 saat önce yarım çay bardağına iki damla karanfil yağı damlatıp için. Böylece hem rahat bir uyku çekecek hem de güne dinç uyanacaksınız.

NOT: Karanfil bitkisinin yağının zararları da mevcuttur. Bunlardan ilki fazla kullanıldığı takdirde alerjik reaksiyonlara veya toksik etkilere sebep olmaktadır.

Bir diğer zararı ise diş ağrıları için sık kullanıldığı takdirde diş etlerine, deriye, mukoza zarlarına zarar verebilir. Bu nedenle gereğinden fazla tüketmemeye özen gösterin.