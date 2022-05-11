Cinsel gücü artırıyor, iktidarsızlığa iyi geliyor! Her gün bir kaşık yemek yetiyor…

Cinsel gücü artırıyor, iktidarsızlığa iyi geliyor! Her gün bir kaşık yemek yetiyor…

Alternatif tıbbın en etkili birleşenlerinden olan bal ve tarçın, birçok hastalığa şifa oluyor. Adeta doğal bir ilaç olan tarçınlı balın faydasını görebilmek için günde bir kaşık tüketmek gerekiyor.

Hem lezzetli hem de besleyici besinler arasında yer alan tarçın ve bal, insan sağlığı üzerinde sayısız faydaya sahiptir. Peki hiç bu iki besini karıştırıp tüketmeyi denediniz mi?

Cevabınız ‘hayır’ ise hemen denemelisiniz çünkü bal ve tarçın, alternatif tıbbın en faydalı karışımları arasında yer alıyor.

Tek başına oldukça faydalı olan bal ve tarçın, bir arada tüketildiğinde iyileştiremediği hastalık yok desek yanlış olmaz.

Adeta doğal bir ilaç görevi gören bal ve tarçın karışımı, kanserden kilo vermeye, kalp hastalıklarından kolesterole, soğuk algınlığından cilt enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık problemine iyi geliyor.

Tarçınlı balın en önemli faydası ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve birçok virüsle savaşması olarak biliniyor.

Peki bal ve tarçın karışımı ne işe yarar, nasıl hazırlanır? İşte her gün bir kaşık tarçın ve bal karışımı yemenin faydalarını sizler için derledik.

Bal ve tarçın karışımının hazırlanışı

Bal dolu kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı tarçın tozu ekleyip iyice karıştırın.

Koyu bir renk alan karışımı, hava almayan bir kavanoza koyup ağzını kapatın.

Serin ve rutubetsiz bir yere koyun.

Bu karışımı günde bir kez bir kaşık olacak şekilde tüketin.

Bal ve tarçın karışımının faydaları