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    Cinsel gücü artırıyor, iktidarsızlığa iyi geliyor! Her gün bir kaşık yemek yetiyor…

    Alternatif tıbbın en etkili birleşenlerinden olan bal ve tarçın, birçok hastalığa şifa oluyor. Adeta doğal bir ilaç olan tarçınlı balın faydasını görebilmek için günde bir kaşık tüketmek gerekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 22:03
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    Cinsel gücü artırıyor, iktidarsızlığa iyi geliyor! Her gün bir kaşık yemek yetiyor…

    Hem lezzetli hem de besleyici besinler arasında yer alan tarçın ve bal, insan sağlığı üzerinde sayısız faydaya sahiptir. Peki hiç bu iki besini karıştırıp tüketmeyi denediniz mi?

    Cevabınız ‘hayır’ ise hemen denemelisiniz çünkü bal ve tarçın, alternatif tıbbın en faydalı karışımları arasında yer alıyor.

    Tek başına oldukça faydalı olan bal ve tarçın, bir arada tüketildiğinde iyileştiremediği hastalık yok desek yanlış olmaz.

    Adeta doğal bir ilaç görevi gören bal ve tarçın karışımı, kanserden kilo vermeye, kalp hastalıklarından kolesterole, soğuk algınlığından cilt enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık problemine iyi geliyor.

    Tarçınlı balın en önemli faydası ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve birçok virüsle savaşması olarak biliniyor.

    Peki bal ve tarçın karışımı ne işe yarar, nasıl hazırlanır? İşte her gün bir kaşık tarçın ve bal karışımı yemenin faydalarını sizler için derledik.

    Bal ve tarçın karışımının hazırlanışı

    • Bal dolu kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı tarçın tozu ekleyip iyice karıştırın.
    • Koyu bir renk alan karışımı, hava almayan bir kavanoza koyup ağzını kapatın.
    • Serin ve rutubetsiz bir yere koyun.
    • Bu karışımı günde bir kez bir kaşık olacak şekilde tüketin.

    Cinsel gücü artırıyor, iktidarsızlığa iyi geliyor! Her gün bir kaşık yemek yetiyor… #1

    Bal ve tarçın karışımının faydaları

    • Vitamin deposu olan tarçın bal karışımı, sperm kalitesini artırır ve kısırlık tedavisine katkı sağlar.
    • Kan akışını hızlandırarak erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununa çare olur.
    • Afrodizyak etkisi vardır.
    • Cinsel isteği ve gücü artırdığı bilinir.
    • Antioksidan özelliği sayesinde cildin genç kalmasını sağlar.
    • Sivilcelere iyi gelir ve düzenli uygulandığında sivilceleri yok eder.
    • Egzama, mantar ve her türlü cilt enfeksiyonuna iyi gelir.
    • İçerdiği kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynar.
    • Eklemlerde oluşan şişlik ve ağrılara iyi gelir.
    • Yaşa bağlı olarak görülen kas ağrılarına iyi gelir.
    • Beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir.
    • Alzheimer hastalığı riskini azaltır.
    • Damar tıkanıklığını önleyerek kalp sağlığını destekler.
    • Kötü kolesterol seviyesini düşürür.
    • Kan şekeri seviyesini kontrol altına alır.
    • Aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini önler.
    • Hem soğuk algınlığını hem de öksürüğü önler.
    • İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

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