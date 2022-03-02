Cinsel ilişki için günün en uygun saati belli oldu! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

Cinsel ilişki için günün en uygun saati belli oldu! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

İnsanların çoğu seks için en uygun zamanın gece olduğunu söyler ve genellikle de en sık gece saatlerinde cinsel ilişkiye girilir. Ancak seks için en uygun zaman bilinenin aksine gece değil...

Cinsellik, sağlıklı bir ilişkide çiftlerin en dikkat etmesi gereken konuların başında geliyor.

Birçok çift, cinsel hayatlarının daha iyi ve sağlıklı olması için araştırmalar yapıyor ve farklı yöntemleri de denemeyi ihmal etmiyor.

Bilim de insan yaşamının biyolojik bir gereksinimi olan seksin bilinmeyen yönlerini öğrenmemizi sağlarken yanlış bilinen bilgilere de açıklık getiriyor.

Bu konulardan biri de cinsel ilişki için en uygun saatin hangisi olduğu… Tabi her çift aşklarını doyasıya yaşamak için günün farklı saatini tercih edebilir ancak bilimin her zamanki gibi söyleyecekleri var.

Yapılan araştırmalar sonucunda, cinsel ilişki için en uygun saat belirlendi. Men’s Health’te yer alan bir yazıda Hormon Uzmanı Alisa Vitti, yaptığı araştırma sonucunda kadın ve erkek bedeninin birbirine en senkronize olduğu saati açıkladı.

Peki metabolizmamız hangi saatte ne yapıyor? Cinsel ilişki için en uygun saatler hangileri? İşte sonuçlar…

CİNSEL İLİŞKİ İÇİN UN UYGUN SAAT BELLİ OLDU

Erkeklerde cinsel isteği artıran testosteron seviyesi, sabahın erken saatlerinde en yüksek seviyeleri görüyor ancak bu durum kadınlar için geçerli değil.

Erkeklerde testosteron seviyesi, öğle saatlerine doğru düşüş yaşarken östrojen seviyeleri artış gösteriyor. Östrojendeki bu artış, kadınları duygusal olarak daha iyi anlamalarını ve kadınların ihtiyaçlarına daha duyarlı bir şekilde cevap vermelerini sağlıyor.

Uplifers.com'da yer alan habere göre; kadınların kortizol seviyeleri, öğle saatlerinde kortizol yükseliyor ve kadınlar bu zaman diliminde kendilerini daha enerjik ve uyarılmış hissediyor.

EN İDEAL SAAT ÖĞLEDEN SONRA 3

Kadınlarda ve erkeklerde gün içerisinde meydana gelen bu hormonal değişimler göz önünde bulundurulduğunda, iki tarafın birbirine uyum sağladığı saatin öğleden sonra 3 olduğu düşünülüyor.

Tabii ki bu sonuç cinsel ilişkiler için en uygun saatin hangisi olduğunu araştıran birçok çalışmadan yalnızca birinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Yani öğleden sonra 3 sizin için uygun bir zaman değilse diğer seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

BİR DİĞER SAAT SABAH 7 BUÇUK

Forza Supplement’ın 1000 katılımcı ile yürüttüğü bir araştırmada, cinsel birleşme için en uygun olabilecek zaman dilimlerinden bir diğeri de saat 07.30 olarak bulundu.

Seks oyuncakları üreten Lovehoney Şirketi’nin yürüttüğü bir araştırma, erkeklerin sabah 6 ile 9 arasında, kadınların ise gece 11 ile 2 arasında cinsel ilişki yaşamayı tercih ettiklerini ortaya koydu.