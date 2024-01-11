Cinsel isteği yüzde 380'lere çıkarıyor! Bu besinleri yiyenlerin libidosu tavan...

Cinsel isteksizlik, birçok kişide görülen bir problemdir.
Ancak bu problemden kurtulmak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Hayatınızda yapacağınız bazı değişimler, sorunları kökten çözmenize yardımcı olacak.
Bunlar arasında ise düzenli beslenme ve beslenme düzenini değiştirmek geliyor.
Son zamanlarda popüler olan vegan beslenme, cinsel isteksizlik konusunda işe yarıyor.
Özellikle Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptıkları incelemelere göre, vegan beslenme şeklini benimseyen kadınların cinsel isteklerinde yüzde 383'e varan bir artış görülüyor.
Libidoyu artıran besinler bakın hangileriymiş!
Vegan beslenme sırasında tercih edilebilecek ve libidoyu artırmaya yardımcı olacak başlıca besinler şu şekilde sıralanıyor:
Patlıcan,
Karnabahar,
Ananas,
Nar,
Üzüm,
Roka,
Kuşkonmaz,
Acı kırmızı biber,
Çilek,
Elma,
Çikolata (vegan),
Karpuz.
Bu besinleri yemek, hızla ve etkili şekilde libidoyu yükseltmeye yardımcı olacak.
Vegan beslenme, cinsel artışa neden olduğu kadar sağlıklı kalmanıza da olanak sağlayacak.