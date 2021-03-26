Çiriş otu nedir, faydaları nelerdir? Çiriş otu nasıl tüketilir?

ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, hem yemeklerde kullanılıyor hem de oldukça faydalı. Peki çiriş otu nedir, faydaları nelerdir?

Anadolu yörelerinde "gulik" olarak da adlandırılan ve yemeklere lezzet katan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.

Yabani bir pırasa türü olan çiriş otu, yemeklerin yanında vitamin, antioksidan, lif ve mineral içerikleri ile vücudu besleyen özelliğe sahip olması sebebiyle yaygın olarak tüketilmektedir.

Peki çiriş otunun faydaları nelerdir? İşte çiriş otu hakkında merak edilen bilgiler..

ÇİRİŞ OTU NEDİR?

Çiriş bitkisinin yaprakları pırasa yaprağına benzemektedir; ancak pırasaya nazaran oldukça küçüktür ve çoğu yörede ‘‘yabani pırasa, güllük, yeling otu ve sarı zambak’’ olarak adlandırılır.

Afrika, Arap ülkeleri, Mısır, Türkiye ve Avrupa’nın bazı kesimlerinde görülen çok yıllık bir bitkidir.

Çiriş, ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, İç Anadolu’nun dağlarında yetişmektedir. Türk mutfağının yöresel yemeklerinde, özellikle bu bölgelerde kullanıldığı bilinmektedir.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

C vitamini açısından oldukça zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücut direncini artırıcı etkiler göstermektedir. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı geçmesine yardımcı olur.

Çiriş otu, adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olur. Düzenli regl zamanınıza göre yaşanan gecikmeleri veya erken gelen adeti düzene sokar.

Saçkıran gibi saç rahatsızlıklarını iyileştirir.

Basur tedavisinde önerilir.

Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği vardır.

Romatizmal ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

ÇİRİŞ OTU NASIL TÜKETİLİR?

Çiriş otu da tıpkı pırasa ya da ıspanak gibi yemeği yapılarak tüketilir.

Bazı yörelerde yıkanıp kesilerek kızartılır üzerine yumurta kırılır kahvaltılarda ya da tarlalarda ara öğün olarak yapılır.

Yaprakları kurutularak çayı da yapılabilir.