Civanperçemi faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Civanperçemi nasıl tüketilir?

Kadın hastalıklarının tedavisinde bitkisel olarak en çok tercih edilenlerden biri olan civanperçemi hakkında bilgiler merak ediliyor. Civanperçemi nedir, neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Civan perçemi çayı, son yılların en çok konuşulan bitki çayları arasındadır. Bu nedenle civan perçemi faydaları nelerdir, civan perçemi neye yarar gibi sorular pek çok kişi tarafından sıklıkla sorulur.

Özellikle düzensiz adet gören kadınlar tarafından araştırılan civanperçemi çayı nasıl tüketilir sorusu yoğun bir şekilde merak ediliyor.

Peki civanperçemi ne işe yarar, faydaları nelerdir? İşte civanperçemi hakkında bilgiler..

CİVANPERÇEMİ NEDİR?

Civanperçemi toplum tarafından farklı isimler ile bilinmektedir. Binbir yaprak otu, barsama otu, akbaşlı ve kandilli çiçeği gibi yörelere bağlı olarak farklı isimler almıştır. Boyu 10-100 cm arasında değişen, Mayıs ve Ekim aylarında genellikle sarı ve beyaz çiçek açan bir bitkidir.

CİVANPERÇEMİ NEYE İYİ GELİR?

Civanperçeminden en çok faydalanan grup kadınlardır. Çünkükadınlar için mucize niteliğinde bir bitkidir. Civanperçemi bitkisini tüketen kadınlar, adetlerinde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmazlar. Özellikle geciken adet kanamaları için, civanperçemi çayı adet söktürücü özelliğindedir.

Ergenlik ve menopoz dönemindeki adet düzensizliklerine birebir faydalı bir bitkidir. Ayrıca menopozdaki psikolojik sıkıntıları da sakinleştirdiği görülmüştür.

CİVANPERÇEMİ FAYDALARI

Civan perçeminin özellikle basur hastalığının tedavisinde son derece etkili olduğu öne sürülür. Çayın tortusunu ya da kullanılmış ve halen ıslak durumdaki demlik poşetini basurlu bölgeye uygulamak, rahatsızlığın kısa sürede ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.



Özellikle solunum yolu iltihaplanmalarında ve nefes darlığında sıklıkla tavsiye edilen civan perçemi, çay olarak tüketildiğinde solunumunuzu rahatlatabilir ve solunum yolu enfeksiyonlarınızın tedavisinde olumlu rol oynayabilir.



Ciltte oluşan çeşitli deformasyonların tedavisinde de kullanılan civan perçemi otunun cilt kuruluğu, kızarıklık, dökülme ve kaşıntı gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır.



Civan perçemi otunun içerdiği değerli mineraller sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirdiğine inanılır. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen civan perçemi çayı, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların tedavisini hızlandırabilir ve soğuğa karşı dayanıklılığınızı artırabilir.



Çeşitli vücut ağrıları için de kullanılan civan perçemi otu, kronik ya da dönemsel ağrı nöbetleri yaşayan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Düzenli olarak günde bir fincan civan perçemi çayı tüketmeniz, vücudunuzdaki çeşitli ağrıların azalmasını ve tamamen geçmesini sağlayabilir.



Civan perçemi çayının sindirim sistemine de faydalı olduğu düşünülür. Düzenli olarak her gün bir fincan civan perçemi çayı içmeniz, mide ve bağırsak faaliyetlerinizi düzenleyerek sindiriminizi rahatlatabilir.

Kadınlarda görülen beyaz akıntı, genital enfeksiyonlar, rahim kanseri, yumurtalıklarda iltihaplanma gibi birçok hastalıkta faydalı olmaktadır.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI TARİFİ

Adet söktürücü özelliği ile özellikle adet döneminde çok karnı ağrıyan kadınlar civanperçemi çayı hazırlayıp içebilir. Bunun için 1 fincan su kaynatılır.

Kaynadıktan sonra içine 1 yada 2 civanperçemi çiçeği atılır. 5-7 dakika demlenmesi için beklenir.

Daha sonra çiçekler süzülerek civanperçemi çayı ılık olarak içilir. İsteğe göre bal ile tatlandırılabilir.