Çoban çökerten nedir, faydaları nelerdir? Çoban çökerten hangi hastalıklara iyi gelir, nasıl kullanılır?

Çoban çökerten nedir, faydaları nelerdir? Çoban çökerten hangi hastalıklara iyi gelir, nasıl kullanılır?

Sert dikenleri nedeniyle çobanlarda hafif çizik ve yaralanmalara sebep olduğu için çoban çökerten olarak anılan bu bitki, halk arasında deve çökerten ismiyle de bilinmektedir.

Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan çoban çökerten bitkisi, Avustralya kökenlidir. Latince adı “Tribulus terrestris’’ olan çoban çökerten, kimyongiller familyasındandır.

Zengin içeriği sayesinde başta karaciğer olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen çoban çökerten, kas gelişiminde oldukça etkili olması nedeniyle sporla uğraşan kişiler tarafından da kullanılmaktadır.

Toprağa yatık olarak büyüyen, yaprakları merdiven gibi yeşil parçalı, taç yapraklı tek yıllık otsu bir bitki olan çoban çökerten; çarık dikeni, demir dikeni, deve çökerten, turnagagası, çobaniğnesi isimleriyle de bilinmektedir. Açık sarı renkte narin görünümlü çiçekler açar ve meyvesi boynuz şeklinde sivri uçlara sahiptir.

ÇOBAN ÇÖKERTEN FAYDALARI NELERDİR?

Çoban çökertenin kök bölümünde; sabit yağlar, azot, alkaloit ve resin bulunmaktadır. İçeriğinde olan tribulus maddesinin karaciğerdeki yağların emilimine yardımcı olmakta ve testosteron salgılanmasını artırmaktadır.

Erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde oldukça etkili olan bu bitki, iktidarsızlık ve düşük gibi sorunlar üzerinde risk azaltan etkisiyle bilinmektedir. Çoban çökertenin bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir:

Fiziksel performansı arttırıcı etkisi vardır.

Vücudun direncini arttıran şifalı bir bitkidir

Ruhsal ve duygusal açıdan zindelik verir.

Testosteron hormonunu arttırır.

Andropozun etkilerini azaltır.

Prostat iltihabını önler.

Sperm sayısını ve kalitesini arttırır.

Ereksiyon sorunlarının giderilmesi için kullanılır.

Afrodizyak etkisiyle cinsel fonksiyonların desteklenmesinde etkilidir.

Damar tıkanıklığı olanlara iyi gelir.

Yüksek tansiyon hastalarında dengeleyici olarak kullanılır..

Damarlarda oluşan plakların giderilmesinde etkilidir.

Kadınlarda yumurtlama sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

Kısırlık tedavisinde destekleyicidir.

Kolesterolün ve kan yağlarının dengelenmesinde etkilidir.

Böbrek rahatsızlıklarında, böbrek kumu ve taşının düşürülmesinde kullanılır.

İdrar yolları için doğal bir antiseptik özelliğine sahiptir.

İdrar kaçırma, idrar yollarında kanama, ağrılı idrar yapma gibi etkileri düzeltir.

Adet dönemlerindeki ağır kanamaları engeller.

Kadınlardaki hormonların dengelenmesine yardımcı olur.

Adet öncesinde ve menopoz dönemindeki sorunları azaltır.

Hamilelik döneminde yaşanabilecek düşüklerin engellenmesinde etkilidir.

ÇOBAN ÇÖKERTEN NASIL KULLANILIR?

Çoban çökerten bitkisinden çoban çökerten çayı, çoban çökerten yağı, çoban çökerten ekstraktı ve ekstresi üretilmektedir. Kökleriyle toplanan bitkinin diğer bölümleri ve çiçekleri kurutularak kullanılır. Özellikle meyveleri kurutularak, üzerine kaynar su dökülür.

Çoban çökerten bitkisi çayı, gün içinde sadece bir bardak tüketilmelidir. Fazla miktarda tüketilmesi, tansiyonu düşürebilmektedir. Tansiyon hastası olan kişiler bu bitkiyi nasıl kullanabileceklerine dair doktorlarına danışmalıdır. Erkeklerin dostu olarak tanınan çoban çökerten bitkisi, hazır kapsüller halinde eczanelerden de alınabilir.

Çoban çökerten çayı hazırlanışı: Bir su bardağı kaynar suya bir tatlı kaşığı çoban çökerten atın On dakika demledikten sonra tok karnına tüketin.