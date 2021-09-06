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    Çocuğunuzun 'Akran Zorbalığı'na uğradığını gösteren 8 işaret

    Akran zorbalığı, uygulayan ve uygulanan çocuk için de çeşitli tehlikeler oluşturan bir durumdur ve okullar en sık yaşanılan yerlerdir. İşte akran zorbalığına uğrayan çocukları anlama yolları...
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 20:05
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    Çocuğunuzun 'Akran Zorbalığı'na uğradığını gösteren 8 işaret

    Yeni bir eğitim öğretim yılının daha başlamasıyla birlikte çocuklar ve okul arasındaki ilişki de velilerin gündeminde...

    Mutlu gönderdiğiniz çocuğunuzun okul sonrasında oldukça agresif, sinirli veya üzgün olduğunu gözlemliyorsanız bu noktada değerlendirmeniz gereken bir durum olarak "Akran Zorbalığı" söz konusu olabilir.

    Her ebeveyn, çocuklarının akran zorbalığına uğrama olasılığı konusunda endişelenir.

    Çocuğun veya ergenin kendi yaş grubundaki diğer kişi veya kişilere karşı olan fiziksel, sözel veya ilişkisel saldırganlık davranışlarının tümü akran zorbalığı olarak tanımlanır. Bir kişi tarafından uygulanabileceği gibi bir grup tarafından da bir kişiye şeklinde görülebilir.

    Peki çocuğunuzun akran zorbalığına uğrayıp uğramadığını nasıl anlarsınız? Akran zorbalığı belirtileri nelerdir? İşte en sık görülenler...

    AKRAN ZORBALIĞI NEDİR

    Akran zorbalığı, çocuğun veya ergenin kendi yaş grubundaki diğer kişi veya kişilere karşı olan fiziksel, sözel veya ilişkisel saldırganlık davranışları olarak tanımlanır.

    • Kişiye küçük düşürücü lakaplar takması
    • Dış görünüşüyle alay etmesi
    • Tehdit ve şantajda bulunması
    • Fiziksel şiddet uygulaması
    • Şiddet kullanarak istediğini yaptırma
    • Hakkında gerçekdışı olumsuz dedikodular çıkarma
    • Kişisel eşyalarına el koyma ve zarar verme şeklinde örneklenebilir.

    Çocuğunuzun Akran Zorbalığı na uğradığını gösteren 8 işaret #1

    AKRAN ZORBALIĞI NASIL ANLAŞILIR

    Akran zorbalığına uğrayan çocuklar genellikle yaşadıkları bu olumsuz durumu bir yetişkine anlatmaya çekinirler.

    Bunun altında yatan sebepler, yetişkinlerin kendisine inanmayacağı inancı, şikayet ettiği anlaşılırsa daha sert zorbalıklara maruz kalacağı korkusu, zorbalar yerine kendisinin cezalandırılacağı korkusu gibi...

    Bu noktada ebeveynlerin gözlemi olduka değerli. Çocuktaki değişimin en kısa sürede farkına varıp müdahale etmek süreci olumluya çevirebilir.

    EN TEMEL 8 BELİRTİ

    Çocuğunuzun akran zorbalığına uğradığının göstergesi olarak şu davranışlar sıralanabilir:

    • Okul eşyalarının kaybolması veya hasar görmesi
    • Morluk ve çizik gibi yaralanmalar
    • Okula gitmekten korkmak veya okula gitmekten kaçmak için hasta numarası yapmak
    • Okuldaki performansta düşüş
    • Gerginlik, güven kaybı veya içine kapanma
    • Kabus görme
    • Yemek yeme veya uyumayla ilgili sorunlar
    • Depresyon ve kaygı

    Çocuğunuzun Akran Zorbalığı na uğradığını gösteren 8 işaret #2

    BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

    Fark etmeniz durumunda yerinizden fırlama isteğini kontrol etmeniz çok önemli. Her çocuk ailesi için pahabiçilemez değerdedir ancak çocukların okul hayatını ve yaşam sürecini tecrübe etmesine olanak sağlamalısınız.

    Tabi ki bu göz yummanız anlamına gelmeyecektir. Eğer bu durum okulda yaşanıyorsa, okul idaresi ve öğretmenler ile paylaşmak ilk adım olmalıdır.

    Çocuklar akran zorbalığına maruz kaldıklarını aileleriyle kolay kolay paylaşmazlar. Bu sebeple çocukla sürekli olarak iletişim halinde olmak, ona güven vermek ve onu gözlemlemek önemlidir.

    Sürecin kısa sürede ve doğru bir yolla atlatılması için uzmanlardan yardım alınmalıdır. Aynı zamanda zorbalığa neden olan çocuğun da uzman yardımına ihtiyacının olduğu belirtilmelidir.

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