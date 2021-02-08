Çocukken mutlu olmak zihin sağlığını için yeterli değil

Çocukken mutlu olmak zihin sağlığını için yeterli değil

Zor geçen çocukluk döneminin zihinsel hastalık olasılığını artırabildiği bilinse de aksine iyi geçen bir çocukluk döneminin, zihin sağlığını garantilemediği ortaya konuldu.

Güney Avustralya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre mutlu ve güvenli geçen bir çocukluk dönemi, hayatın sonraki döneminde zihinsel bir hastalığın oluşmasını her zaman önlemiyor. Canberra Üniversitesi’yle ortaklaşa yürütülen çalışmada, çocukluğun erken dönemlerinde yaşanan tecrübelerin, farklı gelişimsel güzergâhlarla nasıl ilişki sergilediği ve bunların, zayıf bir zihin sağlığıyla nasıl ilişkilendirilebileceği inceleniyor.

BEYİN UYUM SAĞLAMA YETENEĞİNE SAHİP

Çocukluk döneminde yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimlerin, yetişkinlikte kaygı ve diğer zihinsel sağlık bozuklukları şeklinde ortaya çıkabildiği göz önüne alındığında araştırmacılar; zihin sağlığımızı etkileyebilen şeyin, beklenmedik senaryolara uyum sağlama (veya sağlamama) yeteneğimiz olduğunu düşünüyor.

Avustralya’da, nüfusun neredeyse yüzde 50’si hayatının bir döneminde zihinsel hastalık geçiriyor. Yaşları 4-11 arasında değişen 314 bin çocuğun ise (neredeyse yüzde 14’ü) zihinsel bir bozukluk yaşadığı tahmin ediliyor.

Zihin sağlığıyla ilişkili hizmetlere yapılan tekrarlı milli harcamaların, 9.9 milyar dolar veya kişi başına 400 dolar tuttuğu tahmin ediliyor.