Çocuklar aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Çocuklar aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 18 yaş altı bireyler için aşılamanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki çocuklar aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, aşılamayı birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusun tamamına açmayı hedeflediklerini belirtti.

Bunun üzerine 18 yaş altı bireylerin aşı olup olmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca ebeveyn, çocuklar aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Yeni gelen aşılarla birlikte aşılama süreci hız kazandı. SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar aşı kapsamına alınırken, aşı randevularında yaş sınırı da 25'e indi.

Bu gelişmelerin ardından 18 yaş altı bireylerin ne zaman aşı olacağı araştırma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, aşılamayı birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusun tamamına açmayı hedeflediklerini belirtti.

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacak.

Ancak 18 yaş üstü nüfusun tamamının aşılanmasının ardından 18 yaş altı bireylerin de aşılanma sürecine başlanması bekleniyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.