Çocuklar bu habere çok üzülecek! Asla tüketmemeniz gereken o yiyecek… Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği sevimli ve rengarenk görüntüsüyle cezbeden jelibonlar aslında vücudumuz için tehlike saçıyor.

ensonhaber.com

Hazır gıdalardan uzak durmamız gerektiğini biliyoruz.

Ancak öyle gıdalar var ki en zararlılar listesinde ilk sırada yer alıyor. Bunların başında da şekerleme ve jelibonlar bulunuyor.

Özellikle çocukların severek tükettiği şekerlemeler, küçük yaştan itibaren vücuda girdiğinde ilerleyen dönemlerde büyük rahatsızlıklara yol açabilir.

Her yaş için tehlike oluşturuyor

Hayvandan elde edilen jelatinin içerisine çeşitli gıda boyaları, tatlandırıcı ve meyve aromaları ile hazırlanan jelibonlar, her yaş için tehlike oluşturuyor.

Saymakla bitmeyen zararları

İşte bir daha evinize sokmak istemeyeceğiniz şekerlemenin zararları…

-Çocuklarda bulantı, kolik ve ishale yol açar,

-Sürekli yemek bağımlılık yapar ve psikolojik sorunlara neden olur,

-Aşırı miktarda tüketimi diş sağlığını olumsuz yönde etkiler,

-Yetişkinlerde aşırı tüketim diyabet, kolesterol, alerji ve cilt problemleri oluşturur,

-Çocuklarda iştah kesilmesine yol açar,

-Düzensiz beslenmeyi sağlar,

-Genetik kanser yatkınlığını artırır,

-Mide kanserine neden olur,

-Aşırı tüketimi organların işlevlerini bozar,

-Erkeklerde hormon bozukluğuna yol açar,

-Çocuklarda beyin gelişimini engeller.