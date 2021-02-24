Çocuklar için D vitamininin önemi

Özellikle bağışıklığı desteklemesiyle bilinen D vitamininin çocuklar için önemini, günlük gereksinimini ve kaynaklarını listeledik.

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, vücudunuzun düzgün çalışması için gereklidir. Bu vitamin, tüketilen diyetten kalsiyum emilimini desteklediği için sağlıklı kemiklerin ve dişlerin güçlendirilmesi ve korunmasında önemli bir rol oynar. D vitamini ayrıca bağışıklık sisteminiz ve ruh sağlığınız için de faydalıdır.

Sağlıklı kemikler oluşturmak çocukluk döneminde oldukça önemlidir. Bu nedenle, bir çocuğun diyetine bol miktarda süt ve diğer kalsiyum açısından zengin yiyecekler eklenmesi gerekir. Ancak genellikle D viramini gereksinimi göz ardı edilir.

ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ İHTİYACI

D vitamini, hem uluslararası birimlerde hem de farklı rakamlar verebilen mikrogramlarda ölçülür. Uluslararası birimler göz önüne alındığında, normal doğan bir bebek için cevap 400 uluslararası birimdir.Erken doğumlarda ise bu doz artar. Ancak normal bir bebek ilk 2 yılda 400 üniteye ihtiyaç duyar.

D Vitamini kemiklerde kalsiyum emilimine yardımcı olur. Aynı zamanda kasları, sinirleri ve bağışıklık sistemini destekler. Büyüme yıllarında, özellikle çocuğun düzgün büyümesine yardımcı olmak için kalsiyum emilimi için yeterli miktarda D vitamini önemlidir. Yetersiz alım, raşitizm ve bağışıklık bozuklukları riskine neden olabilir.

İDEAL D VİTAMİNİ SEVİYELERİ NASIL SAĞLANIR?

Çocuklara daha fazla süt ürünleri ve D vitamini takviye edilmiş yiyecekler verin. Bir yumurta, özellikle yumurta sarısı doğal bir kaynaktır. Balık da iyi bir kaynaktır, ancak bebekler için uygun değildir.

D vitamini damlaları da bir uzman tarafından önerildiği taktirde kullanılabilir. Damlalar dışında mantar, portakal, soya ve fasulye de D vitamini sağlayabilir. Bunlar dışında güneş ışığına maruz kalmak, ideal seviyeler için yeterli olabilir.

Güneş ışığı, doğanın D vitamini verme şeklidir. D vitamini, güneş ışığına maruz kaldığında vücut tarafından üretilir. Sabahın erken saatlerinde güneş ışığına çok az maruz kalmak, çocuklarda D vitamini düzeylerini artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, güneş ışığına çok fazla maruz kalmak çocuğunuzun cildini etkileyebileceğinden, özellikle güneşin dik açıyla geldiği saatlerde çocuğunuzun güneşte çok fazla zaman geçirmesine izin vermeyin.

Çocuğunuz için yaşa göre doğru D vitamini dozajını anlamak için doktorunuzla sürekli iletişim halinde olmanız gerekir. Bazı yan etkilere yol açabileceğinden özellikle D vitamini damlalarını ve takviyelerini bir uzmana danışmadan asla kullanmayın.