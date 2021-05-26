Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

Ebeveynlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alan çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı sorusuna Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Peki Covid-19 aşısı çocuklara yapılacak mı? İşte yanıtı...

Aşılama uygulamalarına hızla devam eden Türkiye'de yaklaşık 30 milyon vatandaş aşılandı.

Yaş grubu ve risk durumuna göre yapılan sıralama ile aşı olan vatandaşlar, randevularını aldıktan Aile Sağlık Merkezleri ve hastanelere giderek aşı olabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaz sonuna kadar hedefimiz 20 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızı aşılamak" açıklamasında bulundu. Akabinde ebeveynlerin akıllarında "çocuklar da koronavirüs aşısı olacak mı?" sorusu yer aldı.

Peki çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama..

ÇOCUKLAR KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde Covid-19 virüsüne dair merak edilen soruları yanıtladı.

Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı sorusuna açıklık getiren Bakanlık, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle acil onay alarak kullanıma giren Covid-19 aşılarından BioNTech-Pfizer aşısı 16 yaş üstüne, diğer aşılar ise 18 yaş üstüne yapılmaktadır. Şu an için çocuklara uygulanabilecek Covid-19 aşısı bulunmamaktadır. Fakat BioNTech-Pfizer grubu Ekim 2020'de 12 yaşından büyük çocuklarda, Moderna da 12-17 yaş arasında bulunan çocuklarda aşı çalışmalarına başladığını kamuoyuna duyurdu.

Bilim dünyası tarafından önümüzdeki aylarda bu çalışmaların verilerinin paylaşılması ve 2021 senesinin sonlarına doğru da pediatrik koronavirüs aşılarının kullanıma girmesi bekleniyor.

Şu süreçte yalnızca yetişkinlere aşı yapılmakta olsa da ilerleyen süreçte çocukların da aşı olması mümkün hale gelebilecek.

Çünkü çocuklar da enfekte olabilme ve bir rezervuar gibi virüsü çevresine bulaştırabilme riski bulunmakta. Bu nedenle hastalığın kontrol altına alınabilmesi için çocukların da aşılanması gerektiği düşünülüyor ve konuyla ilgili aşı çalışmalarına devam ediliyor.