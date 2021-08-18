Çocuklara koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 12 ve 15 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı

Çocuklara koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 12 ve 15 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevu yaşı sınırında değişikliğe gidilmesinin ardından 12 yaş üstü çocuğu olan aileler, randevu talebi oluşturmak için harekete geçti. Peki çocuklara aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacak olması nedeniyle okul çağındaki bütün çocukların aşılanması için düğmeye bastı.

Bakanlık son olarak Temmuz ayında 16 yaş üstü çocuklara aşı olma hakkı tanımıştı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda aşılamada sıra, 15 yaş ve üstü çocuklar ile 12 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunanlara geldi.

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala çocuklarının bir an önce aşı olmasını isteyen aileler, ''Çocuklara aşı randevusu nasıl alınır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Aşı randevuları yetişkinlerde olduğu gibi e-Nabız ve MHRS ekranı üzerinden alınıyor. Çocukların aşı olabilmeleri için aileler kendi hesapları üzerinden randevu oluşturacak.

Peki çocuklara koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve e-Nabız çocuk aşı randevusu alma ekranı..

ÇOCUKLARA KORONVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı son aldığı karar ile 15 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 12 yaş üstü çocuklara aşı randevu hakkı tanıdı.

Ailelerin randevu talebi oluşturmaları için önlerinde üç seçenek bulunuyor. Randevular ALO 182, MHRS veya e-Nabız üzerinden alınabiliyor.

Aşı hakkı tanınan çocukların anne veya babaları kendi MHRS hesaplarına giriş yaparak üst bölümde bulunan "Hesap Bilgileri" butonuna tıklayarak ve "Yetkili Olduklarım" seçeneğine işaretleyerek çocukların randevu sistemine erişip yeni talep oluşturabiliyor.





''TANIMLI BİR KİŞİ BULUNMAMAKTADIR'' HATASI ALANLAR DİKKAT

Randevu talebi sırasında ''e-Nabız üzerinde tanımlı bir kişi bulunmamaktadır'' hatası ile karşılaşanların 18 yaşından küçük aile bireyleri için randevu oluşturabilmesi için e-Nabız üzerinden yetki tanımlaması yapması gerekiyor.

Bu işlemin ardından randevu ekranına tekrar dönerek yeni bir talep oluşturabilirsiniz.



TELEFONDAN RANDEVU TALEBİ OLUŞTURMA

Vatandaşların birçoğu MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden randevu talebi oluştursa da telefon ile randevu oluşturmak isteyenler araştırma yapıyor.

ALO 182'yi tuşlayan kullanıcılar kimlik bilgileri, aşı olunacak hastane, hangi aşının vurulacağı gibi bilgileri yetkililer ile paylaşarak randevu talebi oluşturabiliyor.

ALO 182'de yaşanan yoğunluk sebebiyle randevu oluşturamayanlar, e-Nabız ve MHRS sisteminden kolayca aşı randevu talebi oluşturabilir.