Çocuklara 'semptom takibi' yapın

Yüz yüze eğitim öncesi ebeveynleri uyaran Prof. Dr. Seçil Özkan, çocuklara düzenli olarak yüksek ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı kontrolü gibi 'semptom takibi' yapılması gerektiğini söyledi.

Yarın başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere, öğrencilere ve okul yönetimlerine uyarılarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Kurallara uyma konusunda kaygılarımız olsa dahi eğitim öncelikli olarak okula gidilmesi gerekiyor." dedi.

Öğrencilerin maskelerini kurallara uygun olarak takmaları, gün içinde nemlendikçe 2-3 kere değiştirebilmek için yanlarına maske almaları, maskelerini yemek yerken mümkünse açık havada çıkarmaları ya da mutlaka bulundukları mekanda cam ve kapıların açık olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, öğrencilerin maskelerini çıkartmak zorunda kaldıkları zamanlarda da ise iki kol boyu mesafe bırakmalarını önerdi.

SINIFTA TEMİZ HAVAYA ÖNEM VERİLMELİ

Sınıflarda oturma düzeninin de çok önemli olduğunu belirten Özkan, "Arka arkaya oturma düzenini öneriyoruz. Çünkü iki taraf maskeli olsa dahi karşı karşıya olmak riski arttırıyor. Mümkün oldukça karşı karşıya olmayan aktiviteler, uygulamalar yapılmalı, sınıflarda temiz havaya önem verilmeli. Kalem alma, silgi verme gibi uygulamaları hiç önermiyoruz; ama eğer yaptıysak elimizi kolonya ya da dezenfektan ile temizlemeliyiz" dedi.

15 yaş üstü gruba aşının açıldığını hatırlatan Özkan, tam aşılı olma sürecinde de dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Mesela bugün aşı olduk, Pazartesi günü okullar açıldı, daha aşının koruyuculuğu başlamamış oluyor. 'İkinci dozdan 14 gün sonra' diye tanımlıyoruz." dedi.

Aşılar tam olsa dahi kuralların asla elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Özkan, okulda öğretmen, personel ve idari yapının çok önemli rolleri olduğunu, bu kurallara onların dikkat ederek uydukları taktirde, öğrencilerin uygulamasının çok daha kolay olacağını söyledi.

SEMPTOM TAKİBİ YAPIN

Ebeveynlerin kaygı ve endişeyi bir kenarı koyarak yapılması gerekenlere odaklanması gerektiğini söyleyen Özkan, uygulanması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

- Çocuklarımızı ve kendimizi korumak için tam aşılı olmamız gerekiyor.

- Çocuklarımızı okula yollarken kolonyasını, maskesini her sabah kontrol etmeliyiz.

- Çocuk eve gelir gelmez, elini yüzünü sabunla yıkamasını söylemeliyiz.

- Çocuklara; yüksek ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi bir şikayeti var mı diyerek sabah ve akşam sormak gerekiyor. Çünkü şikayetlerin takibi bize çok önemli ip uçları verecektir; hasta olup olmadığını, başlangıç olup olmadığını yakalayabiliriz.

- Böyle şikayetleri varsa kesinlikle okula yollamamaları gerekiyor. Eğer okula giderse kurallara uymayan çocuk varsa hastalığı bulaştırabilir.

- Velilerin ve yaşı gelen çocukların aşılanması, ayrıca mutlaka semptom takibi yapılması gerekiyor.

"OKULA GİREBİLMEK İÇİN ISRAR ETMEYİN"

Öğrenciler aşılandıkça riskin azalacağına dikkat çeken Özkan, özellikle servisi kullanan kişiler ve görevlilerin aşılarının tam olması ve kurallara uymasının çok önemli olduğunu söyledi.

Velilerin çocuklarını okula bırakırken kapıdan bırakacakalrını ve içeriye giremeyeceklerini hatırlatan Özkan, "Velilerin okula girebilmek için ısrar etmemesi gerekiyor. Akşam çocuklarını alırken de belli yerde buluşmayı tavsiye ediyorum. Velilerimizin aşılarını tam yapmaları, çocuklarımızın da sağlığını koruyacaktır. Özellikle şunu söylemek istiyorum; çocukluk çağında 13 hastalığa karşı çocuklarımızı aşılıyoruz, bu aşılama yüzde 98'lerde. Yüzde 2'lik kısım da hastalığı olan çocuklar olabilir. Bu kadar çocuklarımızı korumak odaklı ve önemseyen toplumuz, eminim bu süreçte koronavirüs aşılarını hem veliler hem de 15 yaş üstü çocuklarımız ve 12-15 yaş arası hastalığı olan çocuklarımız yaptıracaktır." şeklinde konuştu.