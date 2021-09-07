Çocuklarda bağışıklığı güçlendirecek 7 altın tavsiye

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar sınıf ortamında daha fazla zaman geçirdikleri için, enfeksiyon hastalıklarına daha kolay yakalanabiliyorlar. Peki, Çocuklarda bağışıklık nasıl güçlenir?

Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle okul çağındaki çocukların, kapalı ve kalabalık sınıf ortamında fazla zaman geçirmesi hastalıklara daha çabuk yakalanmalarına neden oluyor.

Burada bağışıklık sisteminin güçlü olması devreye giriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli yolu ise doğru ve dengeli beslenmeden geçiyor.

Yerli yerinde, faydalı ve dengeli beslenme ile çocuklarımızın bağışıklığını zımba gibi tutmak mümkün. İşte çocukların bağışıklığını destekleyecek altın değerinde tavsiyeler...

1- ZERDEÇAL VE ZENCEFİLİ EV YAPIMI YOĞURTLA TÜKETİN

Hem zencefil hem de zerdeçalın sayısız faydası, yoğurdun probiyotik etkisi ile birleşince çocuklar için hem doğal hem de antioksidan bağışıklık güçlendirici bir karışım ortaya çıkmaktadır.

Her gün 1 kase yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı zencefil ve 1 çay kaşığı zerdeçal ilavesi ile çocukların kış aylarından etkilenmesinin önüne geçilebilmektedir. Yoğurdun probiyotik maya ile evde mayalanması önemlidir.

2- BAĞIRSAK DOSTU KEFİRİ MEYVE İLE TATLANDIRIN

Günde 1 çay bardağı doğal kefir tüketimi, bağışıklık sisteminin desteklenmesine büyük yarar sağlamaktadır.

Mayalanırken oluşan prebiyotik ve probiyotik bakteriler, bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaları artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çocukların sadece kefirin tadını sevmediği durumlarda, içerisine bir miktar meyve püresi ilave edilerek tadı cazip hale getirilebilir.

3- ÇOCUĞUNUZA KİVİYİ PEKMEZLE BERABER YEDİRİN

Diğer meyvelere oranla çok yüksek C vitamini kaynağı olan kivi, bu sayede bağışıklığı güçlendirip vücudun mikroplara karşı savunma sistemini güçlendirmektedir.

C vitamini aynı zamanda vücutta demir mineralinin emilimini de artırıcı etkiye sahiptir. Demir eksikliği problemi yaşayan çocuklarda kivi üzerine pekmez sürülerek tüketmeleri, pekmezde bulunan demir emilimini artırarak çocuklara iki kat bağışıklık kazandırmaktadır.

Çünkü pekmezin içeriğindeki demirin emilimi için de C vitamini gerekmektedir.

4-BALI ARI SÜTÜ İLE BİRLİKTE VERİN

Besleyici özelliği oldukça yüksek olan arı sütü, 1 haftalık arıların salgıladıkları jel yapıda bir maddedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen arı sütünün her sabah 1 çay kaşığı bal ile tüketilmesi yarattığı etkiyi artırmaktadır.

Ancak arı sütünü 3 yaşından küçük çocuklarda tüketilmemesi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

4- BALIKLA ÇOCUĞUNUZUN HEM ZİHNİNİ HEM BAĞIŞIKLIĞINI DESTEKLEYİN

Balık, çok güçlü bir antioksidan olan selenyum içerir. Haftada 2-3 gün balık tüketmek çocuğun okuldaki konsantrasyonunu artırarak, derslerdeki başarısına yansırken bağışıklık sistemini de üst seviyede tutacaktır.

Balık tüketimi az olduğu takdirde doğal omega 3 takviyeleriyle çocuğunuzun bağışıklığını destekleyebilirsiniz. Selenyum sadece balıkta değil tam tahıllı ekmekler, ceviz, fındık gibi yağlı kuruyemişler, yumurta, süt ve süt ürünlerinde bulunmaktadır.

6-YUMURTAYLA ZİNDE KALMASINA YARDIMCI OLUN

Anne sütünden sonra vücudun ihtiyaç duyduğu en iyi protein kaynaklarından biri olan yumurta, aynı zamanda çok iyi demir kaynağıdır.

A, D, E ve B12 vitaminlerinden zengin yumurta, çocuğun zeka gelişimini destekleyip beyin yapısını korurken, içerdiği kaliteli protein sayesinde de sağlıklı büyümelerine büyük katkı sağlamaktadır.

Çocuğun sevdiği pişirme şekliyle omlet, menemen veya haşlanmış olarak her gün bir yumurta tüketilmelidir.

7- FAST FOOD YERİNE ANNE YEMEĞİ PİŞİRİN

Fazla şekerli besin tüketimi ve fazla kilo artışı çocuklarda bağışıklık sistemini düşürmektedir. Çocuklar mutlaka ev yemekleri tüketmelidir. Fast-food beslenme tarzı, kızartmalar, şekerli yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, gofret, bisküvi gibi hazır ambalajlı gıdalardan çocuklar uzak tutulmalıdır.

Çocukların ev yemeklerine ilgisini çekmek için değişik tarifler hazırlanabilir. Dışarıdan hazır almak yerine evde yapılmış kek veya kurabiye yanına süt ile güzel bir ara öğün olabilirken, fast-food seven çocuklar için haftada 1 gün evde yapılmış köfte ile güzel bir hamburger hazırlanabilir.

Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu elbette sadece beslenmeden geçmiyor. Psikolojik etkenler bağışıklıkta oldukça etkili. Zihnin rahat olması, sağlıklı bir uyku düzeni, en az beslenme kadar önemli. İşte bağışıklık için dikkat edilmesi gereken diğer etkenler...

TEMİZ HAVADA BOL BULUNMALI

Küçük yaşlardan itibaren, bütün sene süresince çocuğunuzla dışarıda temiz havada oldukça vakit geçirmelisiniz. Kış aylarında bebeğinizi ya da çocuğunuzu sıcak tuttuğunuz sürece temiz hava onlar için iyidir ve savunmalarını güçlendirir.

Çiftliklerdeki çocukların, çoğu zaman steril bir ortamda büyüyen kent çocuklarına nazaran alerjiye daha azca meyilli olduğu uzmanlar tarafınca onaylanmıştır. Böylece çocuğunuz dışarıda çamurla bile oynayabilir.

YETERİNCE UYUMALI

Yeterince uyumak çocuğunuzun bağışıklık sistemini iyi yönde destekleyebilir. Kural olarak, çocukların uykuya bizler yetişkinlerden daha oldukça ihtiyacı vardır.

Bu yüzden bir uyku düzenleri olmalıdır ve ufaklıklara uyku eğitimi verilmelidir. Bir bebeğin 17 saat, iki yaşındaki bir çocuğun 13 saat ve altı yaşındaki bir çocuğun on bir saat uykuya ihtiyacı olduğu bilinmektedir.

BOL EGZERSİZ YAPMALI

Yeterli egzersiz, elbet çocuklar dahil hepimiz için önemlidir. Çocuğunuza oyun ya da spor grubunda, oyun alanında hareket etme ve enerjisinin özgür kalmasına izin verme fırsatı verin.

STRESTEN KAÇINMALI

Stresten, tartışmalardan kaçınmaya çalışın. Biz yetişkinler gibi, stresli durumlar çocuklar için sıhhatli değildir. Aktif bir yaşam, çocuğunuz için iyidir, sadece kitleler halinde değil, ölçülü olarak çocuğunuzu genç yaşta yatıştırıcı gevşeme egzersizlerine alıştırabilirsiniz.

Çocukla ebeveynin manevi bağı bu konuda önem taşıyor. Çocuğunuz için vakit ayırın ve onlarla oynayın. Bu ruh için iyidir ve ek olarak çocuğunuzun savunmasını güçlendirmeye destek olur.